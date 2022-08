Sorsfordító hétvége vár, ideje pihenni a fontos változások előtt

Szerencsére elkezdhetünk fellélegezni a telihold nyomása után, és a Mars, valamint a Plútó erejével fontos változásokat indíthatunk el az életünkben. Lehet, hogy ezek még csak lelki szinten érnek, de hamarosan a valós események szintjén is megnyilvánulnak – írja az astronet.hu.

Kos, Oroszlán, Nyilas hétvége horoszkóp

A hétvége horoszkópja szerint a Nap-Szaturnusz szembenállásának kellemetlen megnyilvánulásai lehetnek. Hirtelen gátoltnak és visszahúzódónak érezheted magad, mintha korlátozva lenne természetes önkifejezésed. Lehetőleg ne foglalkozz túlságosan ezzel, a sötét felhő néhány napon belül felszáll. Úgy tűnhet, hogy a körülötted lévő emberekből hiányzik az együttérzés és a figyelmesség. Fontos, hogy szeresd és ápold magad ebben a néhány napban. Ügyelj az egészségedre, és pihenjen eleget. Ez az áthaladás kimeríti az energiaszinted, és fogékonnyá tehet megfázásra. Ha lehetséges, kerüld a túl sok kötelezettségvállalást. Ez az időszak ugyanakkor nagyon jó dolgok elindítója lehet, mert fontos felismeréseid lesznek.

Bika, Szűz, Bak hétvége horoszkóp

A Mars-Plútó kapcsolódása nagyon támogatják egymást. Ez egy nagyon erős kombináció, és nagyon pozitív módon használhatod. Kiváló alkalom egy olyan tevékenység megtervezésére, amely sok energiát igényel. Ha valaki megpróbált irányítani téged, most dönthetsz úgy, hogy változtatsz ezen a helyzeten. Még akkor is, ha konfliktushelyzet van, elvárhatod, hogy a te számodra pozitív módon fejeződjön be. Tehát határozottan itt az ideje, hogy harcolj a jogaidért! A párkapcsolatban ez az egyensúly megteremtésének ideje.

Ikrek, Mérleg, Vízöntő hétvége horoszkóp

A Hold-Merkúr szembenállása miatt most bizonyos fokú konfliktust tapasztalhatsz a racionalitás és az érzéseid közt. Jó ötlet lehet néhány napot várni, mielőtt döntést hoznál, mivel a helyzetek megítélését jelenleg érzelmi elfogultságod befolyásolhatja. Általában az lenne a legjobb, ha bármit elhalasztanál, ami objektív gondolkodást és lelki tisztaságot igényel. Egyszerű félreértések is lehetségesek. Nem a legjobb alkalom kényes témák és érzelmi töltetű kérdések megvitatására. Most inkább csak az otthon ügyeire összpontosíts.

Rák, Skorpió, Halak hétvége horoszkóp

A Mars-Neptunusz fényszöge miatt lehet, hogy inkább titokban tartod a terveid. Segít ez a tranzit, ha a háttérben akarsz maradni, és valójában ez lehet a leghasznosabb stratégia céljaid eléréséhez. Ezekben a napokban hatalmas energiaáramlást érezhetsz, ami új dolgok megtételére ösztönözhet. Vagy egyszerűen jobban bízol az erődben, és megteszel valamit, amihez nem volt bátorságod. Még az is előfordulhat, hogy kockázatos cselekedeteket hajtasz végre. Valószínűleg ez meghozza a sikert, ezért itt az ideje ezeknek a cselekedeteknek. Rájöhetsz, hogy miután megtetted az első lépést, kapsz némi segítséget kívülről. A terveidet támogathatja egy befolyásos személy vagy valaki, akinek van irányítása és pénze. Tehát ezek a napok nagyon fontosak lehetnek számodra, és nagyon építő módon használhatod őket. Tartsd ezt szem előtt, és ne félj új lépéseket tenni.