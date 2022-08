Meseszép levendulakoszorú, amit otthon is könnyű elkészíteni

A meseszép levendulakoszorú lila virágainak nincs párja. Ha ránézünk ezekre az illatos, számos módon és formában felhasználható gyógynövényekre, elsőre talán Dél-Franciország romantikus, gazdag vidéke és a Provance-i tájak lenyűgöző, mediterrán hangulata jut eszünkbe. A frissen szedett levendula könnyedén formázható, így egyszerűen készíthető belőle látványos dekoráció, ami egészen különleges megjelenést adhat otthonunknak. Megjelenése örömmel tölti el a szívet, és a semmivel sem összehasonlítható, kellemes, finom illattal nyugalommal a lelket.

A legtöbb koszorú virágüzletben vagy hobbiboltban beszerezhető, de akár a piacon is válogathatunk a szebbnél-szebb darabok között, ám egy-egy levendulakoszorú akár 15-20 ezer forintba is belekerülhet. Hogy miért ilyen drága? Sok friss levendulavirág kell hozzá (egy kisebb koszorúhoz körülbelül egy ládányi), és elkészítése nagyon aprólékos munkát igényel. Akinek azonban terem otthon levendulája, és még egy kis szabadideje is akad, ne hagyja ki a koszorúkészítést, hiszen igazi örömmunka! Ráadásul egyáltalán nem nehéz, csak néhány dologra kell odafigyelni - tudtuk meg a Lakáskultúra legújabb cikkéből.

Fontos, hogy a levendula mindig friss legyen. Fotó: Shutterstock

Erre lesz szükség a levendulakoszorú készítéséhez:

1 ládányi levendulavirág, frissen vágva

koszorúalap (20-25 cm átmérő)

vékony drót, lehetőleg tekercsben

madzag

olló

A koszorú elkészítése:

Készítsünk sok kisebb levendulacsokrot, egyenként körülbelül 15-20 szál virág kell ezekhez. Előre is összerakhatunk 40-50 darab kisebb csokrot, de menet közben is egybe tehetjük őket. Bátran hívjuk át barátainkat, ültessük magunk mellé a gyerekeket, családtagokat, hogy segítsenek, hiszen úgy sokkal gyorsabban lehet haladni. A drót segítségével erősítsük fel a kiscsokrokat egyesével a koszorúalapra. A virágok fejét három irányba igazítsuk: először kifelé, majd középre, végül befelé. Mindegyik kicsokrot külön tekerjük át nagyon szorosan a dróttal. A virágszárakat folyamatosan vágjuk vissza ollóval, úgy, ahogy kívánkozik.

A levendula szedése egyszerű és örömteli. Fotó: pixabay.com

Figyeljünk arra, hogy készítés közben akasztót alakítsunk ki a koszorú hátulján. Ha asztalközépnek szánjuk a levendulakoszorút, akkor is tehetünk rá akasztót, hiszen később bármikor dönthetünk úgy, hogy kerüljön a falra. Jó munkát, kellemes időtöltést a koszorúval!