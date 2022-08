Figyelmeztetést adott ki a Semmelweis Egyetem: eddig ismeretlen kórokozók bukkanhatnak fel

Fontos figyelmeztetést adott ki a Semmelweis Egyetem: a klímaváltozás miatt egyre szennyezettebb lesz a levegő, és olyan dolgok is belekerülhetnek, amikre eddig nem volt példa.

A globális felmelegedéssel együtt jár az is, hogy egy régióban korábban ismeretlen kórokozók is megjelennek. A széllel továbbított porban ugyanis vidáman utaznak akár országokon át gombaspórák, baktériumok és vírusok, amik a tüdőbe jutva gyulladást, allergiás reakciót vagy fertőzést okozhatnak. Ráadásul az időjárási szélsőségek, például porviharok számával párhuzamosan nő az előfordulásuk, földrajzi eredetüktől függően a szervezet teljesen új egészségügyi kihívásokkal találkozhat.

Több száz kilométert utazik

Egy elgondolkodtató példával is szolgáltak, ugyanis az Egyesült Államoknak hamarosan szembe kell néznie az eddig csak az arizonai sivatagban ismert völgylázzal. A betegséget egy talajban élő gomba okozza, melyet a mezőgazdasági tevékenység hatására a földből a szél felkap és elvisz, de erdőtűz során is terjedhet. A spórákat belélegezve influenzaszerű tünetek jelentkezhetnek. Bár az emberek 60%-a tünetmentes, a gyengébb immunrendszerrel rendelkezők egy része kórházi kezelésre szorulhat, súlyos esetben a betegség halálos kimenetelű is lehet. A gombafaj szaporodásának kedvez a párás, meleg klíma, és már 300 km távolságban lévő eseteket is igazoltak.

Nem vagyunk védettek

Bár a tüdő igenellenálló szervünk és a 2,5 mikronnál nagyobb méretű részecskék zömét kiszűri, hosszabb terhelés alatt krónikus tüdőbetegség kialakulásához vezethet. Ilyen hosszabb és erősebb terhelés a már Magyarországon is több alkalommal megjelenő, szaharai porvihar lehet.

„A megnövekedett porkoncentráció önmagában is okozhat légzőszervi irritációt. Akik egészségesek, rendszerint torokkaparásról, köhögésről, az allergiások meglévő panaszaik romlásáról számolnak be” – mondta dr. Müller Veronika, a Semmelweis Egyetem Pulmonológiai Klinikájának igazgatója.

Szerencsésebb ekkor a szabadtéren végzett tevékenységeket kerülni, zárt térben légtisztító berendezést üzemeltetni, és a maszkviselés is ajánlott. A szellőztetést célszerű a hajnali vagy késő esti órákra időzíteni, hogy csökkentsük a tüdőt ért terhelést.