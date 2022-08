Ezekre figyelj, ha nem akarsz a fesztiválon az orvosi sátorban kikötni

Dr. Szeles Géza 25 éve a Sziget, emellett a Volt, Balaton Sound, Strand fesztivál egészségügyi ellátásának vezetője, így van rálátása a tipikus "fesztiválbetegségekre". Most összefoglalta, mik a leggyakoribb esetek, és azt is, mit lehet tenni ellenük. Bizony, jó előre fel kell készülni minden eshetőségre – írja az egeszsegkalauz.hu.

Leggyakoribb a másnaposság

Majdnem mindenkit érint a másnaposság a fesztiválokon. Az alkohol nagy mennyiségű vizet von el a szervezettől, ezért nagyon fontos, hogy elegendő folyadékot is illesszünk be a pia mellé a programba. A fájdalomcsillapítók mellett igyunk fruktóz tartalmú gyümölcsleveket, és ha már elég edzett a gyomrunk, fogyasszunk sok gyümölcsöt, mert a benne rejlő gyümölcscukor segít lebontani az alkoholt.

A buli legyen emlékezetes, ne a nyavalya, amit összeszedtünk a tömegben! Fotó: Máthé Daniella

Jellemzőek a gyomorbetegségek

A nyári fesztiválok nagy veszélye az ételfertőzés, ügyelni kell arra, hogy miután megvettük a kaját, hamar meg kell enni. A melegben gyorsan megromlanak az ételek, és ez gyomorhurutot, hasmenést okozhat. Ha ehhez hozzávesszük még az alkoholt, biztos, hogy a bulizás helyett a WC-re kocogás lesz a program. Ha már bekövetkezett a baj, széntabletta, probiotikum javasolt. Ez utóbbi erősíti az immunrendszert és helyreállítja a bélflórát.

Napszúrás, leégés akár naponta többször is

A fesztiválozók tényleg felhőtlen szórakozásra vágynak, főleg most, hogy a Covid miatt két évig elmaradtak a nagy szabadtéri rendezvények. Egy jó szalmakalap, vagy baseballsapka nem csak divatos kiegészítője lehet a buliszettnek, de megóv az erős napsugárzás káros hatásaitól is. Ajánlatos a naptej, de ha mégis leégtünk, akkor jöhet a hűsítő zselé, vagy ha van, aloe vera: vágjuk fel a növény egyik levelét vízszintes irányban, és kenjük be az érzékeny bőrfelületeket!

Húgyúti fertőzéstől a nők szenvednek

Szeles Géza több évtizedes fesztiválon szerzett tapasztalata, hogy a fiatalok előszeretettel fekszenek a harmatos fűben, ám ennek mindig megvan a böjtje, hiszen reggel általában nála kötnek ki. Ilyenkor fontos a folyadékbevitel, leginkább víz és gyógytea formájában, továbbá lehetőség szerint egy kád forró fürdő is csillapítja a kellemetlen érzést. A gyulladás csökkentésére szárított formában fogyasszunk tőzeg- és vörösáfonyát vagy áfonyalevet. Hozzátesszük: a mámor pillanatában született egyéjszakás kalandok is tudnak a nőknél húgyúti fertőzést okozni.

Porallergia és torokfájás

A leggyakrabban előforduló panaszok egyike az önfeledt énekléstől, kiabálástól és a hideg italok fogyasztása miatt kialakult torokgyulladás. Ezt erősíti a levegőben szálló por komoly koncentrációja. A hangszálaink megóvására és a légúti fertőzések okozta gyulladások kezelésére gargarizáljunk sóval hígított langyos vízzel naponta többször, de egy forró csésze tea is azonnali nyugtató hatást eredményez.

Egy-egy alkalmi légyott is megbosszulhatja magát Fotó: Koncz Marton / Facebook/Sziget Fesztivál

Fesztivál után...

Egy-egy önfeledt fesztiválozás után könnyen felbukkanhatnak nemi betegség tünetei, mint például folyás, viszketés, fájdalom.

Dr. Szűcs László, az Oxygen Medical urológusának tanácsai: