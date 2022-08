Ez a 3 csillagjegy retteg attól, hogy egyedül marad

Finom határvonal húzódik az egészséges románc és a szerelemtől való függőség között, és nagyon könnyű átlépni. Ez a három csillagjegy csak akkor boldog, ha van mellettük egy társ, aki mellett fontosnak, és szeretetreméltónak érezhetik magukat.

Rák

A szerelem a legfontosabb dolog a Rák életében.A Ráknak mindig kapcsolatban kell lennie. Ha a partnere a közelében van, megállás nélkül közeledik hozzá gyengéd érintéssel, odaadó szeretettel, amennyiben nincs mellette, hajlamos lehet zaklatni szerelmét. A Rákok képesek mindent feláldozni, és legszörnyűbb tetteket is megbocsájtani, csak azért, hogy nehogy egyedül maradjanak.

Oroszlán

Az Oroszlánok nagy jelentőséget tulajdonítanak a szerelemnek, és nagy örömüket lelik abban, hogy randevúznak. Az állatöv domináns és erős Oroszlánja szereti megvédeni partnereiket, és egyenesen imádják ha körberajongják őket, ezért sem bírnak egyedül maradni.

Halak

Ha valaki egyszer beköltözik a Halak szívébe, az nem menekülhet onnan egykönnyen. Annyira önzetlen, ragaszkodó, hogy szinte bármit megtesz bárkiért. Így van ez a párkapcsolatban is: a sokadik érzelmi pofon után is képes újabb esélyt adni a Nagy Ő-jének. Szüksége van valakire, akit szerethet, és érezteti vele: fontos és szerethető. Ezért is marad benne egy rossz kapcsolatban is.