Ez a 3 csillagjegy nagyon mélyre kerül ezen a héten

Nem jöhet mindig mindenkinek minden össze – ez a három csillagjegy például a héten inkább a rövidebbet húzza, de azért nem kell nagyon aggódniuk.

Szűz

Mindegy, hogy a szüleinkkel, a párunkkal vagy a gyerekünkkel, de valamelyik rokonunkkal biztosan szóváltásba keveredhetünk a héten, ráadásul teljesen feleslegesen. Ezt mi látjuk, és rendeznénk is a helyzetet, de a másik köti az ebet a karóhoz, és nem enged az igazából. Ne ez a hét legyen az, amelyen mindenképpen meg akarjuk oldani a problémát, mert csak tovább mélyíthetjük a konfliktust, amit később sokkal nehezebb lesz helyrehozni.

Nyilas

Ezen a héten rádöbbenhetünk, hogy valami hiányzik az életünkből: monoton, sivár, és ugyanazt csináljuk minden nap. Vigyázzunk azonban a hirtelen változásokkal, hiszen nem feltétlenül érzékeljük most jól a dolgokat, csak egy rosszabb időszakon megyünk keresztül, ami bizony elmúlik majd. Ha olyan dolgokat művelünk, amelyek visszafordíthatatlanok, komoly kárt tehetünk az életünkben, szóval ha lehet, ne most szakítsunk, és ne is mondjunk fel a munkahelyünkön.

Fotó: Shutterstock

Bak

Vannak olyan időszakok az életünkben, amikor csak úgy, a semmiből elveszik minden önbizalmunk – a Bakok most ezt élhetik át, még akkor is, ha valójában semmi nem váltotta ki bennük ezt a folyamatot. Egyszerűen rossz passzban vannak, és úgy érzik, nem értékeli őket senki. Ne dőljünk be a kisördögnek a vállunkon, és próbáljuk meg feljebb tornázni az önbecsülésünket.