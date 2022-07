Vénusz és Hold találkozik: igazán jó hétvégét jeleznek a bolygók

Itt az ideje fordítani a szerencsénken, és ehhez csak egy dolgot kell megtennünk hiszen a bolygók is a segítségünkre lesznek. Az astronet.hu szerint a Vénusz és a Hold szerencsés fényszögekkel kapcsolódik egymáshoz, így ha a dolgok pozitív oldalát igyekszünk meglátni, igazán jó dolgok várnak ránk a hétvégén. Érdemes most tényleg kikapcsolódni, és kicsit az örömök megélésére koncentrálni.

Kos, Oroszlán, Nyilas hétvége horoszkóp

A hétvége horoszkópja szerint a Merkúr-Jupiter fényszöge az optimista oldaladat hozza elő. Elegáns modoroddal és magabiztosságoddal bárkit elbűvölhetsz, sőt kiemelkedő humoroddal másokat arra ösztönzöl, hogy meglássák az élet szórakoztató oldalát. Hódítasz a szerelemben is, nehéz neked most ellenállni. Mozgalmas társasági életet folytatsz, és új barátságokat köthetsz. Arra azonban ügyelj, hogy csak olyan ígéreteket tegyél, melyeket be is tudsz tartani.

Bika, Szűz, Bak hétvége horoszkóp

A Mars a Bika jegyében halad, emiatt erős benned a vágy, hogy megszabadulj mindattól, ami akadályoz téged. Legyél azonban óvatos, ha impulzusokra reagálsz a napokban, nyugodj meg, és haladj az áramlással. Ez a bolygó-jegy kombináció segíthet abban, hogy apró, de határozott lépésekkel érd el, amit szeretnél. Most azonban a legfontosabb a pihenés, és hogy jól oszd be erőidet. A szerelemben békés, harmonikus napok jönnek.

Ikrek, Mérleg, Vízöntő hétvége horoszkóp

A Hold az Ikrek jegyében jár, emiatt alapvető igényed van a társalgásra, a nagy beszélgetésekre és a szórakozásra. Ez a konstelláció jó humort és parti hangulatot hoz magával, társasági energiákkal, de bármi is történik veled, nem szabad túl komolyan venni. Ugyanis most kissé nyugtalan lehetsz, csapongó, egyik dologról a másikra ugrasz fejben, mielőtt valódi változás történne. Egy új szerelem is kezdetét veheti, de még jó néhány „kanyart” be kell vennetek, mire realizálódik a dolog.

Rák, Skorpió, Halak hétvége horoszkóp

A Vénusz-Jupiter fényszöge ideális a szórakozáshoz, jó alkalom a társasági életre és új barátok szerzésére. Akár független vagy, akár nem, alkalmad lehet egy új szerelemre, ha foglalt vagy, akkor ez persze kínos helyzetekhez vezethet. Gondot jelenthet a túlzásokra és pazarlásra való hajlam ezekben a napokban. Mértékletességre lenne szükség, de ezt nehéz elérni, ha ennyire tetőfokára hág a hangulat!