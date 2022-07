Till Attila szerencsés csillagzat alatt született

– A nyilasok általában ki vannak békülve a csillagjegyükkel, mert nagy általánosságban elmondható, hogy közel tökéletesnek állítanak be minket azok, akik a téma szakavatott tudói. Sok szempontból egyébként stimmelnek is rám a nagy vonalakban vett ismérvek, de persze bőven van olyan infó is, amiket badarságnak gondolok – kezdte Till Attila, aki ugyanakkor nagyon izgalmasnak találja az asztrológiát, vagy még inkább a csillagászat tudományát.

– Nagyon izgalmas belegondolni, hogy majd nyolcezer éve kutatja az emberiség a csillagok és az emberi lélek kapcsolatát. Ez a fajta mentális térképrajzolás igazán érdekes. Szeretem azt a gondolatot, hogy én magam is az univerzum részese vagyok. Látom magam előtt, ahogy az ősember áll a tűz mellett éjszaka, felnéz az égre és látva a milliárdnyi fényes pontot, elkezdi keresni az összefüggéseket és kiépíti a hiedelemrendszerét. Aztán idővel „beméri” magát a csillagokhoz és ezzel megteremti a mai tájékozódás alapjait – tette hozzá a műsorvezető.

Ha Téged is érdekel az asztrológia és szeretsz szórakozva nyerni, akkor teljesítsd a borsonline.hu/csillag oldalon az asztro tematikájú játékok közül mind a 6 kihívást! Hiszen még mindig tart a Bors csillag nyereményjátéka!

Nyereményjátékidőszak: 2022. 06.30. – 2022.07. 15.