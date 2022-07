Fogadjunk, hogy indokolatlanul keveset eszel ebből a szupergyümölcsből!

Igazi szupergyümölcs a dinnyefafélék családjába tartozó papaja, bizonyos dolgokat azonban tuti nem tudsz róla. Például azt, hogy még a gyógyászatban is régóta használt gyümölcsről van szó – írja a divany.hu.

A szakértők sem győzik hangsúlyozni, milyen szuper ételről van szó, ez a gyümölcs ugyanis tele van kulcsfontosságú alapanyagokkal, amikkel szinte bombabiztossá válik az egészségünk.

Valójában már egy kevés papaja is képes fedezni napi C-vitamin-szükségletünk 100 százalékát – állítja Lauren Manaker táplálkozási szakértő.

Igazi csodaszer Fotó: Shutterstock

5 ok, amiért mindenképp fogyassz papaját!

1. Antioxidánsokban gazdag

A papaja nagy mennyiségben tartalmaz antioxidánsokat, köztük A-, C- és E-vitamint, amelyek csökkentik a szívbetegségek kialakulásának kockázatát, megakadályozzák a koleszterin oxidációját (vagyis a plakkok lerakódást az erekre), valamint gyulladáscsökkentő hatással bírnak.

2. Magas a rosttartalma

Magas rosttartalma miatt a papaja fogyasztása hozzájárul a bélrendszer egészségéhez és az emésztés szabályozásához, miközben elősegíti a mozgékonyságot és a jóllakottság érzését. A rostokban gazdag étrend további előnye, hogy támogatja az egészséges vércukorszint fenntartását, és ezáltal a koleszterinszint csökkentését.

3. Immunerősítő hatású

A papaját immunstimulánsként tartják számon, ami azt jelenti, hogy közreműködhet az immunrendszer aktiválásában. Emellett kiváló forrása a béta-karotin nevű antioxidánsnak is, amelyről kimutatták, hogy pozitívan hat az immunrendszer egészségére. Magas C-vitamin-tartalma már csak a hab a tortán.

4. Megvédhet a ráktól

Manaker szerint a legtöbb piros színű vagy rózsaszín gyümölcshöz hasonlóan a papajában is megtalálható egy likopin nevű karotinoid, melynek számos egészségügyi előnyt tulajdonítanak. Az egyik legfontosabb, hogy csökkentheti egyes daganatos megbetegedések kialakulásának esélyét. Több tanulmány is kimutatta, hogy a likopin megakadályozhatja a rákos sejtek növekedését, különösen tüdőrák esetén! De segíthet a mell-, gyomor- és vastagbélrák elleni küzdelemben is.

5. Természetes húspuhító

A papaja egy papain nevű enzimet tartalmaz, amely képes lebontani a keményebb húsok rostjait (ez a felelős a gyümölcs kellemetlen szagáért is). Ehhez hozzájárulnak antimikrobiális tulajdonságai is, így a papajakivonat vagy a növény levele ideális megoldás lehet a húsok puhítására.