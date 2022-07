Nyílik az Oroszlánkapu: hihetetlen energiák borítják fel a csillagjegyek életét

Minden évben július 26. - augusztus 12. között aktivitást mutat az Oroszlán csillagjegy kapuja. Az energiák kiegyenlítődése augusztus 8-ra esik. De hogyan hat az Oroszlánkapu nyílása az egyes csillagjegyekre? Megtudhatod.

Kos

Bár nem tartozol a spirituálisan nyitott csillagjegyek közé, mégis amikor aktiválódik ez az energia, meg fogod érezni. Lehet, valami szokatlant jelnek fogsz értelmezni, és követed útmutatását. Ne csodálkozz a reakciódon.

Bika

Föld jegyben születtél, így te is inkább a fizikai dolgokban hiszel. Ezen a napon sem lesz másképpen, de jobban megnyílik a szíved, empatikusabb, érzékenyebb lehetsz.

Ikrek

Nagyon fontos számodra, hogy egyensúlyba hozd magad. Olyan energiák érkeznek, hogy most meditációban tehetsz sokat magadért. Fontos, hogy tisztán kommunikálj. Használd ki ezt a napot.

Rák

Ritkán feleded el a szeretet fontosságát, de most nyílj meg jobban, sugározz pozitív energiákat. Állj készen a szeretet befogadására is. Kerülj áramlásba.

Oroszlán

Légy önmagad, hiszen ez a leginkább a te időszakod. Helyeden érzed magad. Fontos, hogy amikor aktivizálódnak ezek az energiák, tisztán és őszintén ébredj fel és tedd a dolgodat. Mutass példát másoknak is.

Szűz

Nem könnyű az élet a napokban, de bátran fordulj az égiek felé. Merd most befogadni az üzeneteket, indul egy folyamat, ami augusztus 8-án csúcsosodik ki. Megleled a kérdéseidre a választ.

Mérleg

Most felkészülhetsz a változásokra. Hamarosan végre a mérleg nyelve középre kerülhet, de előtte még használd ki az érkező energiákat. A benned lévő nőiesség kap most fókuszt, ideje megélned és kiteljesítened az igazi ősi női minőséget.

Skorpió

Nagyon is nyitott és érzékeny vagy mindenre. Gondold végig, mit szeretnél a jövőben megteremteni magadnak, figyeld az érkező segítséget, és bártan haladj az útmutatás szerint. Nem fogsz csalódni, nagy eséllyel eljuthatsz oda ,ahová szeretnél. Legyen szó kapcsolataidról, munkáról, vagy az egészség területéről.

Nyilas

Nagy kalandok előtt állsz. A folyamatosan érkező energiák támogatnak, de légy résen, mert az elmúlt hónapokban valamit nagyon nem jól csináltál. Vedd észre és nézz vele szembe, jobb ha te módosítasz rajta és nem az augusztus 8-i energiák teszik ezt meg.

Bak

Merj most bátran lazulni egy kicsit, ne légy annyira szigorú magaddal. Fogadd be a téged támogató segítséget, ne várd meg, míg az energiák kirobbantanak. Nyitottság, rugalmasság segíthet most az életben.

Vízöntő

Szabad szárnyalásodnak a lényege a tengely. Maradj benne, ne engedd meg,hogy az energiák rángassanak, engedd meg nekik a természetes áramlást. Tudatosságod emelkedhet, bár a külvilág valami mást mutathat, ne ülj fel az illúzióinak. Nagyon jó úton haladsz.

Halak

Csakráid nyílnak, tudatosan érzékelsz is. Erőt, energiát nyerhetsz, ha befelé fordulsz, jógázol, meditálsz. Nem baj ha ebben az időszakban inkább magaddal foglalkozol. Most nagyon fontos, hogy jól lásd a jövőt, tegyél azért, hogy legyen miből adnod a későbbiekben is. Töltődj fel, ha teheted, kapcsolódj ki, vagy menj el egy elvonulásra. Az egész családnak jót teszel vele. Lesz miből adnod!

