Szakítást, kalandozást hozhat az ikrek jegyébe lépő Vénusz

Az Ikrekben tartózkodó Vénusz könnyed, szellős, vidám energiája leng körül bennünket a következő hetekben, ami kivétel nélkül mindenkinek sok örömet ígér. A Vénusz június 23-a és július 18-a között tartózkodik az Ikrekben, ami az állatöv egyik szabad szelleme. Amikor a Vénusz az Ikrekben van, a hétköznapi helyzetek meglehetősen unalmasak lehetnek, akárcsak a kiszámítható emberek. Ilyenkor a társasági életünk a legfontosabb prioritás lesz számunkra – írja az astronet.hu.

A Vénusz arra is utal, hogyan kezeljük pénzügyeinket, értékeinket és erőforrásainkat. A pénz ilyenkor könnyen jön, könnyen megy. Ez nem ideális alkalom a megtakarításra vagy a költségvetésre, bár az Ikrek okossága meglepően jó ítéleteket hozhat.

Izgalmas, flörtölős, kalandos időszak

A következő néhány hétben próbáljunk ki új dolgokat, és ismerjünk meg új embereket. Készítsünk vidám, kalandos terveket a barátainkkal, vagy elhívhatunk valakit egy spontán randevúra. Ez a tranzit szórakoztató, gondtalan, könnyed és rendkívül kacér. Ez az időszak alkalmas az új barátok megismerésére és a hajnalig tartó beszélgetésekre.

A párok számára az Ikrek Vénusz az izgalomról szól, így a szex sokkal játékosabb lesz. A meglévő kapcsolatokat az Ikrek Vénusz fellendítheti, mivel ez a ragyogó és szellős energia segíti a fáradt kapcsolatokat abban, hogy újra felfedezzék egymásban mindazt, amibe egykor beleszerettek. Sok nevetést, jó humort is jelez.

Komoly kapcsolatra most ne számítsunk

A szinglik számára az Ikrek Vénusz nagyon kacér tranzit lehet, és nem a legjobb alkalom arra, hogy egy kapcsolatot hivatalossá tegyünk. Viszont pörgős és izgalmas, kalandokkal teli hónapot jelez. Fogadjuk el tehát a flörtölős, szabadságszerető energiát, és készüljünk fel egy kis szórakozásra.

Az Ikrek energiái meglehetősen ingatagok lehetnek. Néhány küzdelmes kapcsolat véget is érhet ez alatt a tranzit során, mivel az Ikrek energiája nem türelmes, ha egyértelművé vált, hogy a szerelem elveszett. A féktelen flörtölés – még akkor is, ha ártatlan – nagymértékű féltékenységhez is vezethet.

A jegyekre gyakorolt hatása

Kos

A Vénusz rendkívül sok elfoglaltságot hoz neked. Győződj meg róla, hogy sokat aludj, mert a kialvatlanság kellemetlen lehet, és nem tudsz szórakozni, ha kimerült vagy. Pedig nagyon is vidám, önfeledt időszakot jelez neked az Ikrek Vénusz.

Bika

Kreativitásod kivirágzik, ezt a pénzszerzésben, munkában tudod kamatoztatni, de persze a párkapcsolatodat is feldobod vele. Jó alkalom arra, hogy különleges ajándékkal kedveskedj partnerednek.

Ikrek

Amikor a Vénusz áthalad a saját jegyeden, tényleg minden arról szól, hogy élvezd az élet örömeit. Ez egy intenzív társasági időszak számodra, sok időt töltesz a barátaiddal. Ha szingli vagy, koncentrálj arra, hogy új emberekkel ismerkedj meg, akikkel megegyezik az érdeklődésed. A szerelem is belép az életedbe.

Rák

Ez a Vénusz tranzit a képleted intellektuális zónáját aktiválja, de ezek az energiák nem túlságosan kifelé fordulóak. Ehelyett jó alkalom arra, hogy csatlakozz valamilyen spirituális csoporthoz, akik osztják nézeteidet és meggyőződéseidet, vagy akiktől tanulhatsz.

Oroszlán

Ideális időszak arra, hogy kiengedd a gőzt, szabadjára engedd játékos, szórakoztató személyiséged. Kedvességed, nagyvonalúságod szimpatikus másoknak, és ha szingli vagy, most minden bizonnyal összejöhetsz valakivel.