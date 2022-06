Ennek a 4 csillagjegynek különleges, sorsszerű fordulatot hoz a nyár

Egész nyáron intenzív energiák hatnak ránk az astronet.hu előrejelzése szerint. Ám még így is lesz idén nyáron négy csillagjegy, akik ha akarnának sem tudnak elmenekülni a sorsuk elől, fenekestül felfordul az életük.

Te vajon köztük vagy?

Ikrek

A Vénusz június 23-án a jegyedbe lép, ami egy nagyon boldog, vidám időszakot hoz neked, amikor feltöltődsz lelkileg. Érdeklődésed vibráló, szeszélyes, és érzelmileg is könnyen megérintenek a dolgok, téged engedni kell szárnyalni, akkor tudsz jól működni a világban. Ha letörik a lelkesedésed, akkor az a hétköznapok működésén is nyomot hagy. Most viszont minden körülmény arra utal, hogy fellélegezhetsz, megkönnyebbülsz, és nagy sikereket érhetsz el magánéletben, munkában egyaránt. Értékes felismeréseid lesznek, és kikristályosodik előtted, merre kell haladnod. Egy új fejezet veszi ezzel kezdetét az életedben.

Rák

Mostanság nagy szükség van bölcsességedre, empátiádra. Képes vagy meglátni, mi az, ami ellen nem érdemes küzdeni, de azt is, mikor kell feltétlenül felvenned a kesztyűt. A mostani egy olyan időszak számodra, amikor nagy lelki érésen, fejlődésen mész keresztül. Fontos felismerésekre jutsz, amikor június 21-én belép a Nap a jegyedbe. Rájössz, hogyan tudod megvalósítani a közeli és távolabbi jövő terveit. Aztán, amikor a Vénusz is belép a jegyedbe, július 18-án, ráadásul fényszöget alkotva a nagy szerencse bolygójával, a Jupiterrel, az utolsó mozaikdarabka is a helyére kerül. Igazán boldog életszakasz veszi ezzel kezdetét.

Mérleg

Júliusra a Plútó és a Jupiter fényszöge jelzi egy csodálatos, sorsszerű szerelem kezdetét a szingli Mérlegnek. Ez egy karmikus kapcsolat lesz, annak minden leckéjével és tanulságával. Aztán, mikor a Vénusz a Rák jegyébe lép, már az elköteleződés kérdése is szóba kerül, hiszen ekkor a család, a szeretet és a biztonság a legfontosabb. Mindehhez megkapod a tüzes Oroszlán jegy energiáit, így minden gondolatodat életöröm hatja át, és tele vagy nagyszabású tervekkel.

Skorpió

A bolygók jelzik, hogy a szingli Skorpió júliusban rátalál a szerelemre. Nemcsak a kémia működik, lelkileg, szellemileg is teljes az összhang. Ha már régóta párkapcsolatban élsz, az augusztusi tüzes Oroszlán energiák hoznak új fejleményeket és szenvedélyt a kapcsolatba. De nemcsak ott: a munkában, érvényesülésben is vízválasztó lehet ez a periódus, mert nagyot léphetsz előre, és megvalósíthatod egy régi álmodat.