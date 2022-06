Négy csillagjegy, akinek le fog esni az álla az Újholdnak köszönhetően

Újhold idején a következő 28 napról kapunk képet: megfigyelhetjük, mire kell ügyelnünk a következő időszakban, hogy életünk összhangba kerüljön a kozmikus energiákkal, mozgásokkal. Megmutatja azt is, mire kell nagyobb figyelmet fordítanunk, hogy a várt boldogság megérkezzen az életünkbe.

Minden Újhold egy ígéret: mindig van egy újrakezdés, semminek sem kell úgy maradnia, mint ahogy van, csupán meg kell nyitnunk magunkat az Újhold üzeneteinek – írja az astronet.hu. A Hold mutatja a változást, tehát ahol, amin változtatni kellene az életünkön. Az Állatövi jegy és az abban található bolygók, valamint az ide eső fényszögek mutatják, mit tanácsolnak nekünk az égiek.

A júniusi Újhold a Rák jegyében van: megvilágításba kerülnek a párkapcsolatok, illetve az ezzel kapcsolatos minták, családi karmák. Azonban négy csillagjegy számára különös jelentőségű, fontos felismeréseket jelez.

Rák

A legerőteljesebben rád hat most az Újhold. Megértheted a múlt és a jelen fontos összefüggéseit, és ráébredsz, hogyan tudod felszabadítani magad a mélyen rögzült kapcsolati, családi mintákból. Kivételes számodra ez a bolygóállás, amit a Jupiter kedvező fényszöge is támogat. Figyelj nagyon befelé, mert az igazi válaszok most belülről érkeznek.

Oroszlán

Fontos válaszutat jelez neked a Rák Újhold a következő időszakra. Valamiben döntened kell, és ez a döntés hatással lesz nemcsak a jelenedre, hanem hosszú távon is az életedre. Ne aggódj, mert ha befelé, a szívedre figyelsz, annak a szavát követed, akkor nem tudsz rosszul dönteni. Bízz magadban!

Skorpió

Családi kapcsolataidban hozhat fontos meglátásokat a Rák Újhold. Megláthatod, mi az, amit követned kell, ami érték, amit őrizned kell, és mi az, amit másképp kell csinálnod, hogy a magad útját járhasd. Figyelj az álmaidra is, mert üzenetet hozhatnak számodra!

Bak

A szingli Baknak komoly lelki átalakulást hoz a Rák Újhold. Olyan lelki tényezők, amik eddig esetleg meggátoltak a szerelem megtalálásában, megélésében, most valahogy feloldozást nyernek, és értékes felismerések érkeznek hozzád. A következő időszakban meg tudod nyitni a szíved másoknak, így végre megérkezhet az igazi az életedbe.