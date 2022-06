Izgalmas változás elé nézünk, ezt tartogatja a horoszkóp a csillagjegyeknek

Csodálatos lehetőségeket tartogatnak a bolygók erre a hétre, áll az astronet.hu előrejelzésében. Derítsd ki, rád mi vár a következő napokban.

Kos heti horoszkóp (03.21-04.20.)

Tele vagy tervekkel, ötletekkel, már ami a hivatásodat illeti. S a bolygók továbbra is támogatnak a megvalósításban. Anyagi fellendülésre is számíthatsz. A jó hírek mellett problémák is lehetnek, főként a családban. A heti horoszkóp szerint a gyermeked miatt nyugtalankodhatsz, de az is lehet, hogy idős szüleidről kell gondoskodnod.

Bika heti horoszkóp (04.21-05.20.)

Lehetséges, hogy le tudtál zárni magadban valamit, illetve a párkapcsolati kérdésekben is sok tapasztalatot gyűjtöttél az elmúlt időszakban. Határozottabban állsz ki magadért, mint korábban. Uralkodó bolygód, a Vénusz ugyan az Ikrek jegyébe lép, de innentől több forrásból is jöhet pluszpénzt. Ha még keresed a párodat, flörtöket is hozhat ez a hét.

Ikrek heti horoszkóp (05.21-06.21.)

Rövidke jogi ügy vagy tárgyalás vár rád ezen a héten, amit gyorsan lerendezhetsz. Aztán remélhetőleg kiveszed a nyári szabadságot. A bolygók jelzése szerint külföldi szerelem kezdődhet, vagy külföldi lehet az illető. Az sem zárható ki, hogy párod a nyaraláson kéri meg a kezed. A Nap ugyan kilép a jegyedből, de innentől anyagilag kárpótol, a Vénusz és a Merkúr pedig nagyon kellemes napokat jeleznek.

Rák heti horoszkóp (06.22-07.22.)

Üzleti sikereid tovább folytatódnak, de munkád is akad bőven. Olyan új emberekkel találkozhatsz, akikre később is számíthatsz a munkában, az üzleti életben. Ami a szerelmet illeti, könnyen belebolondulhatsz valakibe, ám csalhatatlan ösztöneiddel érzed, hogy nem bízhatsz benne… Ha mégis belemész, hamarosan rá kell jönnöd, hogy illúzió csupán az egész. Nem érdemes elkeseredni, mert a sors rövidesen kárpótol…

Oroszlán heti horoszkóp (07.23-08.22.)

Az új baráti társaságban már lehet olyan partner, akivel közös ügyek, üzletek beindításáról beszélgettek. Akármihez nyúlsz most, arannyá válik a kezedben. Ebben a partnerben valószínűleg megbízhatsz, az is lehet, hogy már korábban is dolgoztatok együtt. A bizalom ellenére is érdemes kikérdezned, hogy valóban rendelkezik-e a befektetéshez szükséges összeggel. A bolygók szerint valami nem teljesen tiszta az ügyben. Legyél nagyon figyelmes!

Szűz heti horoszkóp (08.23-09.22.)

Munkahelyi babérokat arathatsz le mostanában, amit szakértelmednek, a szorgalmadnak köszönhetsz. Munkádban szinte mindig jeleskedsz, de most különösen sikeres lehetsz a bolygók szerint. Ami kérdéses, az a magánélet. A bolygók szerint meglátod azokat a pontokat, amelyeket eddig is éreztél, csak még nem tudatosodott: talán mégsem ő az az ember, aki mellett le akarod élni az életedet. Bizalmatlansággal nem lehet hosszú távra tervezni…

Mérleg heti horoszkóp (09.23-10.22.)

Remélhetőleg most veszed ki a szabadságodat, és lazítasz, pihensz végre. Párkapcsolatodban nagyon szép periódus kezdődik, ha nincs még gyermeked, talán a fogantatás is lehetséges. A bolygók szerint nincs igazán sok kedved a munkahelyi feladatokhoz, az ügyeid is stagnálnak, ezért is lenne szerencsés, ha kivennél néhány napot. Szórakozásban, élményekben egészen biztosan nem lesz hiány!

Skorpió heti horoszkóp (10.23-11.22.)

A Nap a Rák jelébe lép a héten, s hatására egyre jobban vágysz a vízparti nyaralásra. Ha teheted, engedd meg magadnak. Ha ez családi nyaralás, valószínűleg nagyon sok pénzt költesz, de nem sajnáld, mert meglátod, mennyire boldogok lesznek a többiek. Ha gyerekekkel utazol, készülj valamilyen rovarcsípés elleni készítménnyel is, az utazás tartogathat ilyen veszélyeket. Szerencsére mindez eltörpül az önfeledt boldogság mellett.

Nyilas heti horoszkóp (11.23-12.21.)

A bolygók sok szórakozást jeleznek ezen a héten. Valószínűleg a szabadságodat töltöd, vagy hosszú hétvégét tervezel. Nagyon jól egymásra tudtok hangolódni a társaddal, s ha ez bimbózó kapcsolat, számíthatsz az elmélyülésre is. A bolygók figyelmeztetnek, ha elutazol, mindenképp adj kulcsot a szomszédnak az otthonodhoz, mert előfordulhat vízvezetékkel kapcsolatos probléma, és ilyenkor jól a megbízható segítség.

Bak heti horoszkóp (12.22-01.20.)

Elmélyülő szerelmet jeleznek a bolygók ezen a héten. Ha már van párod, akkor komoly anyagi lehetőségre van kilátás, akár örökségen keresztül, vagy nagyon szerencsés befektetésre találhatsz. Örökség esetén sajnos számolnod kell vitás helyzetekre, ha vannak testvéreid, velük akadnak nézeteltérések. Úgy tűnik ugyanis, hogy valaki nem mond igazat. Legyél fenntartó és óvatos, nem kell gyors döntést hoznod.

Vízöntő heti horoszkóp (01.21-02.18.)

A bolygók szórakoztató időszakot jeleznek erre a hétre. Most a leginkább szellemi izgalomra van szükséged. Érdekes ismeretségeket köthetsz, az egyikből még szerelem is alakulhat. A kalandokat belföldi programlehetőségek biztosítják. Kétségtelenül izgalmas napokra számíthatsz. A társaság most igazán fontos. Viszont az anyagiak területén adódhat valamilyen nyugtalanító helyzet. Talán nem úgy érkeznek a bevételek, ahogy remélted…

Halak heti horoszkóp (02.19-03.20.)

Úgy tűnik, a munkád ezen a héten sem lesz kevesebb, szaladsz egyik pontról a másikra, és még így is mindig marad időd a hozzád közelállóknak segíteni. Téged ez éltet a leginkább, és az önzetlenséged az, amiért az égiek segítségét is megkapod. Arra azért vigyázz, hogy ne használjanak ki a többiek. A Halakban retrográd Neptunusz kimerültséget, gyengeséget jelez, otthon viszont lelki békére találsz.