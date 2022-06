Ennek a 3 csillagjegynek nagyon kemény lesz a június

A legtöbb csillagjegynek nagyszerű hónap lesz a június, hiszen a bolygóállások reményt hoznak, ahogy elérkezik az Ikrek időszaka. Ez pozitív energiákat hoz magával, de felbukkannak a kétségek és a bizonytalanság is, főleg a hónap első felében. Egyes csillagjegyek sokkal erősebben meg fogják érezni ezt a hatást, a júniusi horoszkóp szerint kimondottan kimerültnek és leterheltnek fogják érezni magukat.

Bika (április 20. – május 20.)

Bár ígéretesen indul számára a hónap, néhány nap után tele lesz kétségekkel, még az önbizalma is elillanhat. Folyamatosan azt figyeli majd, hogyan tudnak elromlani a dolgok, mi lesz, ha rossz döntést hoz. Ezért, bár látja maga előtt a lehetőségeket, és izgatott is, hogy végre sínre kerüljenek a dolgai, nem meri megtenni az első lépéseket, legyen szó akár karrierről, akár szerelemről. Ha nagyon hagyja, hogy elragadják az érzései, még a terveit, céljait is megkérdőjelezheti. Könnyen abba a hibába eshet, hogy a régi, elavult minták szerint igyekszik megoldani az életében felbukkanó helyzeteket. Ha nem hagyja, hogy a saját negatív érzései lehúzzák, akkor csodák várnak rá; de egész hónapban a kétségeivel fog küzdeni.

Oroszlán (július 23. – augusztus 22.)

Amint a retrográd Merkúr elvonul, hatalmas energiák ébrednek fel benne, és úgy érzi, bármire képes lehet. Ám úgy érezheti, hogy ezekkel az energiákkal nem azt csinálja, amit igazán szeretne, és ez szenvedést okoz neki. Akár a családja, barátai, akár a munkahelyével kapcsolatban úgy fogja érezni, hogy őt mindenki csak rángatja, és hátráltatják a valódi céljai beteljesítésében. Csakhogy sokszor a hónap során azt sem fogja tudni pontosan, hogy mit akar valójában. Míg általában szívesen tölti az idejét mások társaságában, most inkább egyedül akar lenni; ám így lassan összeáll majd a kép, hogy mihez kezdjen az energiáival.

Szűz (augusztus 23. – szeptember 22.)

Ez a hónap számára a karmáról szól: ha korábban csúnya megjegyzéseket tett másokra, vagy nagy vitái, veszekedései voltak, azok most visszaütnek. Rengeteg döccenőt él meg a kapcsolataiban, legyen szó családról, barátokról vagy munkatársakról, mindenkivel akadni fog konfliktusa amiatt, ahogyan a múltban bánt velük. Ha beismeri, hogy hibákat követett el, akkor el tudja simítani ezeket a konfliktusokat – de nem lesz könnyű dolga.