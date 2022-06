Csillagjegyek, akik képtelenek igazán szeretni

Sokaknak meggyűlik a bajuk azzal, hogy önmagukat eléggé szeressék, márpedig ez azt is jelenti, hogy másokat is képtelenek. Bár szenvednek a szeretet hiányától, de attól is, hogy mélyen szeressék a környezetükben élőket. Vágynak a szeretetre, az elfogadásra, mégis az olyan lehet számukra, mint megmászni egy elérhetetlen hegycsúcsot.

Íme a csillagjegyek, akiknek ez a legkevésbé megy.

A Rák rendkívül kritikus önmagával

Igencsak meglepő lehet, hogy a Rák a hatalmas szívével önmagát képtelen szeretni. Pedig nemcsak a horoszkóp, számos kutatás is pontosan ezt igazolja. Ő az, akit a szeretet éltet, gondoskodó, szívélyes, erős benne az anyai ösztön, az otthonának és a családjának él, önmagával szemben ugyanakkor meghökkentően kritikus és elégedetlen. Magasra helyezi az elvárásait, aztán képtelen azokat elérni és megvalósítani. Ettől pedig kevésnek és nagyon csalódottnak érzi magát. A többieknek könnyen megbocsát, magának semmit sem néz el. Valójában minden oka meglenne a boldogságra, mégsem lel nyugalmat a lelkében. Pedig saját magának is pontosan annyi könyörület és szeretet járna, mint amennyit ő ad mindenki másnak.

A Bak túlzottan fegyelmezett

A játék neve fegyelem. Míg ez a fogalom rendkívül jól hangzik egy iskolai tanár vagy egy személyi edző szájából, a Bak esetében kevésbé tűnik pozitív szónak. A fejlődéséhez szüksége van a fegyelemre, amivel tökéletesen tisztában is van. A probléma ott kezdődik nála, hogy összekeveri ezt a tulajdonságot a céltudatossággal, a kitartással. Öröm és siker helyett a legtöbbször elégedetlenséget érez, a legnagyobb nehézséget épp az önfeledt boldogság érzése jelenti. Szinte mindegy, milyen minősítéssel illetik a tanulmányáért, a munkájáért, vagy mit tesz le az asztalra, sosem elégedett őszintén és önfeledten. Meggyőződése, hogy az önfegyelem mindennél többet ér. Képtelen magát a megfelelően értékelni, pedig számos nagyon pozitív és egyedi tulajdonság jellemzi. Az sem vigasztalja, hogy a férfiak sem tudnak neki ellenállni, így sem érzi magát elég jónak és elég szerethetőnek.

A Szűz képtelen szeretni magát

Jó kérdés, hogy vajon egy olyan ragyogó és okos csillagjegy, mint a Szűz, miért nem fogadja el önmagát. Pedig valóban így van. Az ok talán onnan ered, hogy a Szűz folyton agyal, sőt túlgondolja a dolgait. Képes hosszú időt tölteni olyan gondolatokkal, hogy mennyi tejjel a legfinomabb a kávé vagy éppenséggel miért veszett össze az édesanyjával hónapokkal korábban. Intelligens, rendkívül gyakorlatias és elemző típus, számtalan pozitív tulajdonsággal, de önmagával mégsem képes megbékélni. Számtalan dolog aggasztja az életében, az elégedettség, az önfeledt öröm nála ismeretlen fogalmak. Pedig csak néhány mély levegőt kéne vennie, és máris logikusabban látná az adott helyzetet és persze önmagát. Mindig megtalálja a megoldást, a legapróbb részletet, csupán ezért is megérdemli az elismerést, az önszeretetet.

A Skorpió nehezen barátkozik meg magával

A Skorpió esetében kívülről fel sem tűnik, hogy nem szereti, és nem fogadja el magát. Elképesztően erős a kisugárzása, nagyon szexi csillagjegy, akinek minden oka meglenne az elégedettségre. Rendkívül kitartó, hűséges barát és társ, ráadásul nagyon bátor, tudja, mit akar elérni az életében. Sok baráttal, ismerőssel veszi magát körül. Mindent megtesz a szeretteiért, időnként talán több energiát fektet a mások iránti gondoskodásba, mint kellene. Önmagáról, a saját igényeiről közben hajlamos megfeledkezni, mert úgy gondolja, ápolnia kell a kapcsolatait. Pedig jobban tenné, ha előbb a saját igényeivel törődne. Sokkal boldogabb lehetne, és talán önmagával is képes lenne megbarátkozni.