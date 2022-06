Csillagjegyek, akik katasztrofális júniusra számíthatnak

Hangulatingadozás, szomorúság, depresszió – csak néhány azok közül, amiket egyes csillagjegyeknek el kell viselni júniusban. Szó szerint meg fogja izzasztani ez a hónap őket, de jobb ha tudják, azért van remény – írja az nlc.hu.

Rák

A mostani hangulathullámzásodat a Nap, a Vénusz és a Merkúr bolygók okozzák. Nem találod a helyedet júniusban, magadba zárkózol, néha talán pityeregsz is, pedig valójában okod sem lenne rá. Most csak a lelkeddel törődj, mindegy, mit mondanak a többiek. Figyelj a megérzéseidre, a belső hangokra, légy most különösen engedékeny magaddal. A jegyedben járó Marsnak köszönhetően könnyedén kiadsz mindent, ami a lelkedet nyomja. Nem tart sokáig a nyomasztó időszak, hamarosan úgyis te leszel a legtündöklőbb csillagjegy.

Skorpió

Vedd észre, mennyi fölösleges és zavaró gondolattal kínzod mostanában magadat. Június az elengedés időszaka, szóval szabadulj meg mindentől, amire nincs szükséged. Az önostorozástól legelőször. Amihez túlzottan ragaszkodsz, könnyen elveszítheted, ezért is jobb elengedni mindent. Fújd ki a levegőt, könnyíts a lelkeden szó szerint is. Nagyon jól működnek júniusban a megérzéseid, érdemes figyelned rájuk. A belső nyugtalanságod hamarosan elmúlik, szebb jövő előtt állsz, mint sejtenéd. Akkor meg minek aggódni, nem igaz?

Halak

Az otthonodra, a családi életedre hatnak a bolygók júniusban a legerőteljesebben. Annak ellenére, hogy a biztonság, a stabilitás érzését keresed folyamatosan, semmire sem vágysz jobban, mint az egyedüllétre, a saját lelki nyugalmadra. Tudod mit? Zárd be a szobád ajtaját, és aludd ki magadat. Mikor töltöttél utoljára egy egész napot pizsamában? Itt az ideje a lazításnak, a lustaságnak. Gyűjts erőt, pihenj júniusban amennyit csak lehetséges, hiszen hamarosan nagy szükség lesz a kreativitásodra, özönleni fognak ugyanis az új lehetőségek.