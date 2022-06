Csillagjegye mutatja meg, milyen szerető a férfi

Kos férfi

Ha egy nő tüzet gyújt benne, csak egy gondolat jár a fejében: megszerezni őt. Viszont az ágyban először meg kell tanulnia az „adok-kapok” viszonyt, ugyanis amikor átveszi az irányítást, kissé figyelmetlen. Ha nem mindennapi élvezeteket akar, csak bízza rá magát: ő a tökéletes fegyver az ágyban. Ösztönözze más érzékeit is, finom vacsorával, illatos fürdővel, szexi fehérneművel.

Bika férfi

A szenvedélye lassan bontakozik ki, kifinomult érzékiséggel csábítja el vágya tárgyát. Az ágyban kezdetben kissé tartózkodó, ám ha megbizonyosodik arról, hogy ő kell, mindent megmutat, amire csak képes. Nem túl fantáziadús, de nagyon tanulékony. Vigyázat, a domináns nagyképűsködést képtelen elviselni. Érzékenységéből adódóan a legapróbb reakciókat is megérzi.

Ikrek férfi

Amit más egy hónap alatt teljesít, azt ő egy éjszaka alatt kipróbálja. Szereti a kettős szerepet: az egyik percben aktív színész, a másikban már kíváncsi néző. Folyamatosan készenlétben áll és figyel: mikor, mire, mit reagáljon, hogy közben a legnagyobb kéjt kaparintsa meg. Leginkább azzal örvendeztetheti meg, ha nem oltja le a villanyt, és kedvenc szerelmi játékába fog.

Rák férfi

Vele a mennyországot és a poklot is átélheti. Amikor jó a hangulata, ő a legtüzesebb szerető, de ha sérül a lelki világa, a legrosszabb. Az ujjaival és a nyelvével rendkívül ügyesen bánik. Egy közös fürdőtől vagy masszázstól nemcsak kezessé válik, hanem zabolátlanná is. De ne engedje, hogy túlságosan messzire menjen. Idővel realistábbá válik, és még az átlagos ötletek is felizgatják.

Oroszlán férfi

Igazi hatalommal bír. Amíg ön elréved, addig ő támad, és minden erejével magához húzza. De nyugalom, csupa olyat tesz, ami önnek is tetszik. Ráadásul állatias hajlama ellenére gyengéd szerető. Ahhoz, hogy megszelídítse a „vadállatot”, mindenképp át kell neki engednie az irányítást. Egy jó tanács: mindig tartsa be az ígéretét, mert a megbízható nőket kedveli.