10 kérdés amit fel kell tenned magadnak, hogy megtudd, érint-e a kiégés

Minden eddiginél jobban terjed a dolgozók körében a kiégés, ami bár nem olyan konkrét fenyegetés, mint egy világjárvány, de bárhol és bármikor bekövetkezhet. Ráadásul a hiedelmekkel ellentétben a burnout szindróma nem egyfajta úri hóbort, hanem bárkit érinthet. Emellett nem egy átmeneti probléma, ami kipihenhető lenne, hanem a maga teljességével az élet minden szövetében jelen van: fizikai, mentális és érzelmi kimerülés egyaránt, ami rontja az életminőséget, de konkrét egészségügyi kockázattal is jár.

10 kérdés ami kiégésre utal

A munkahelyi kiégés idővel súlyosan károsítja az egészséget, így fontos a jelek mielőbbi felismerése. A Mayo Clinic szerint ebben segíthet, ha az ember időről időre feltesz magának pár kérdést. Amennyiben a következők bármelyikére igennel válaszolsz, érdemes átgondolnod a helyzetedet, illetve segítségért folyamodnod, ha szükséges.

Cinikus vagy kritikus lettél a munkahelyeden? Erőt kell venned magadon, hogy bemenj dolgozni, és nehezen állsz hozzá a feladataidhoz? Ingerlékeny, türelmetlen vagy a munkatársakkal, ügyfelekkel? Nincs elég energiád, hogy produktív légy? Nehezedre esik a koncentráció? Nem töltenek el elégedettséggel az elért eredményeid? Kiábrándultnak érzed magad a munkáddal kapcsolatban? Evéshez, alkoholhoz vagy más szerekhez kell folyamodnod, hogy jobban érezd magad, vagy kikapcsold az érzéseid? Megváltoztak az alvási szokásaid? Gyötörnek látszólag ok nélküli fizikai panaszok, fejfájás, gyomor- és bélproblémák?

A burnout, vagyis a kiégésszindróma egy orvosi szakkifejezés, amely egy sokrétű tünetegyüttest jelöl, amit 2019-ben a WHO is felvett a betegségeket és rendellenességeket jegyző listájára (International Classification of Diseases). A szervezet kifejezetten a munkahelyi kiégéssel foglalkozott, ami véleményük szerint a nem megfelelően kezelt, krónikus munkahelyi stressz következménye. Három fő jellemzőjét határozták meg, ezek a kimerültség, a fokozott mentális távolságtartás a munkától és a munkával kapcsolatos negatív attitűd, valamint a csökkent szakmai hatékonyság.

Egyre gyakoribb betegség Fotó: Pixabay

A kiégés lehetséges okai

A kiégés egy folyamat, nem egyik pillanatról a másikra következik be, az érintettek eleinte időt és energiát nem sajnálva, nagy lelkesedéssel vetik bele magukat a feladataikba, innen jutnak el az apátiáig. Az okok változatosak lehetnek, a monoton vagy épp kaotikus, kiszámíthatatlan feladatok, a nem tisztázott követelmények, a munka és magánélet egyensúlyának felborulása, a pénzkereső foglalkozással töltött idő drasztikus növekedése a családdal, barátokkal, pihenéssel, hobbikkal töltött idő rovására, a kollégákkal, főnökökkel való rossz kapcsolat mind hozzájárulhatnak a kiégés kialakulásához.

A burnout, ha kezeletlen marad

A megoldáskeresés, segítségkérés azért is rendkívül fontos, mert idővel a probléma magas vérnyomás, szív- és cukorbetegség, álmatlanság, krónikus kimerültség, alkoholizmus és szerfüggőség kialakulásához vezethet. Azon túl, hogy a közvetlen környezetedet beavatod a problémába, mentálhigiénés szakemberhez is érdemes fordulnod. Hosszú távon pedig tudatosan kell törekedni a munka és a magánélet egyensúlyának helyreállítására, valamint a hatékony stresszkezelési módszerek elsajátítására.