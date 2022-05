Sokakra mosolyog rá a szerencse a héten, legalábbis a csillagok szerint

Lesz okunk mosolyra a horoszkóp szerint, és a héten sokan léphetnek előre így vagy úgy: akár a karrierben, akár a magánéletben, de kedvező és jó irányba vivő lépések ígérkeznek.

KOS (III. 21. - IV. 20.)

Valaki olyannal kaphatsz össze, aki egyébként közel áll hozzád: ugyan ez nem lesz kellemes, de a végén megbeszélitek, és még szorosabb lesz a viszonyotok. Pároddal élvezitek a tavaszt, és a nyarat ígérő napsugarakat. Most sokat tervezgethettek a nyárra. Szingli vagy? Kollégád felől tapasztalhatsz jeleket.

BIKA (IV. 21. - V. 20.)

Néha gondod akad a szívességkérésekkel, de most úgy tűnik, kénytelen leszel rá: ne feledd, hogy nincs ebben semmi rossz, fordított esetben hasonlóképp segítenél. Párkapcsolatod irigylésre méltóan harmonikus. Most minden olyan köztetek, mint a mesében. Szingliként egy online társkereső hozhat neked sikert.

IKREK (V. 21. - VI. 21.)

Egy barátod rossz döntést készül hozni, és te ezt már előre láthatod. Ha nem is akarsz beleszólni, akkor is érdemes figyelmeztetned. Párkapcsolatod harmonikus, noha lehet valami, amit meg kellene beszélnetek: ne söpörd a szőnyeg alá a dolgot! Még várod a párod? Egy barátnős este valaki leszólíthat.

RÁK (VI. 22. - VII. 22.)

Munkahelyeden váratlan, de pozitív változás várható, ami közvetve vagy közvetlenül téged is érinteni fog. Szerelmeddel harmonikus napok várnak. Kommunikációtok remek, ezért most még gördülékenyebbek a napjaitok. Szingliként egy régi szerelmed kereshet meg.

OROSZLÁN (VII. 23. - VIII. 22.)

Végre sikerül lezárnod egy olyan fejezetet az életedben, amely sokáig beárnyékolta az utad. Mostantól minden szebb lehet, csak légy bizakodó! Szerelmed elhalmoz a bókjaival. Nem csoda, hiszen szabályosan ragyogsz. Ezt akkor is megérzed, ha szingli vagy. Most többen is próbálnak flörtölni veled.

SZŰZ (VIII. 23. - IX. 22.)

Új feladattal szembesülsz, ami nemcsak kihívást jelent a számodra, hanem izgalmas is lesz, sőt fejlődést tartogat. Kedveseddel elő kell vennetek a kompromisszumkészségeteket a heti programok megtervezéséhez. Szingliként kéretlen hódolód akad.

MÉRLEG (IX. 23. - X. 22.)

Nagyon kellemetlen pletykát hallasz valakiről. Jobb, ha te már nem adod tovább, mert ha nem igaz, a végén te kerülhetsz kellemetlen helyzetbe. Kedveseddel pénzügyi kérdéseket boncolgattok, feltehetőleg már a nyaralás kapcsán. Ha még nincs párod, egy új illető tetszik meg, aki amúgy nem az eseted.

SKORPIÓ (X. 23. - XI. 21.)

Most lehet elég kitartásod, hogy kipróbálj, elkezdj egy új sportot, vagy ott folytasd, ahol abbahagytad. Ez sok pozitív energiát ad majd. Szerelmeddel sokat beszélgettek, és alkalmatok nyílik néhány titkot, régi emléket is megosztani, ami közelebb visz egymáshoz. Szingliként most élvezed az egyedüllétet.

NYILAS (XI. 22. - XII. 21.)

A napokban nem győzöd csodálni a tavasz szépségeit. Úgy érzed, legszívesebben csak kirándulnál, és nem is dolgoznál a héten. Alkalomadtán szervezz egy kis kiruccanást a természetben! Szíved választottjában kellemesen csalódsz. Egy helyzetben váratlanul pozitívan fog reagálni. Szingliként az online ismerkedés ígéretes.

BAK (XII. 22. - I. 20.)

Úgy érezheted, egy barátnőd nem teljesen őszinte veled. Járj a végére, hiszen másképp nem fogsz szabadulni a gondolattól. Párban egy emlékezetes szituáció bontakozhat ki, amit közösen fogtok tudni megoldani. Még sokáig emlegetitek majd. Egyedülállóként két pasi is a kegyeidért verseng.

VÍZÖNTŐ (I. 21. - II. 19.)

Kéretlen tanácsot kapsz, ami ugyan felbosszant, de a végén kiderülhet, hogy nem is butaság. Gondold át, tudod-e hasznosítani! Szíved választottja és közted lehet némi féltékenység, de hamar megbeszélitek, hiszen mindez csak vaklárma. Egyedülállóként egykori plátói szerelmedbe botlasz.

HALAK (II. 20. - III. 20.)

Valamivel, aminek már többször is nekifutottál, ezúttal sikert arathatsz. Bátortalanságról szó sem lehet: most végre megmutathatod, milyen fából faragtak. Pároddal többet lesztek kettesben, sok bensőséges pillanat vár. Szingliként egy barátnőd neked szánhatja ismerősét.