Megnehezíti az életünket a Merkúr, erre számíts a következő napokban

Már érezheted a Merkúr látszólagos hátrálását, a múlt kerül eléd akkor is, ha nem akarod. Május 10-e óta lépett ebbe a helyzetbe a bolygó, és egészen június 3-ig így is marad. Ez bizonyos csillagjegyekre komoly hatással lesz, folyamatosan az eléjük táruló múlt fogja őket kísérteni. Mások azonban olyan könnyedén veszik ezt az akadályt, mintha nem is lenne.

Kos: Ne felejtsd el kimondani, amit gondolsz

Ez a közelgő retrográd nem okoz nagy problémát a Kos háza táján, de azért néhány kínos eszmecseréhez vezethet. Elengedhetetlen ebben az időszakban, hogy gondolkodj, mielőtt megszólalsz! A szavaknak súlya van, amit mondasz, azt vedd is komolyan, mielőtt valakinek nagyon belegyalogolsz a lelkivilágába.

Rák: Fedezd fel belső világod, és engedd el az elfojtott érzelmeket

Lehet, hogy a szokásosnál is álmodozóbbnak és visszahúzódóbbnak érzed magad ebben a retrográdban. Ez az időszak a mélyen lapuló titkokra is fényt deríthet, feltárhatja a társadalmi körödben fennálló feszültségeket. Ez akár arra is ösztönözhet, hogy újra csatlakozz egy régebbi baráti társasághoz.

Mérleg: Kövesd belső iránytűdet, függetlenül attól, hova visz

Ez a közelgő retrográd hosszú és kiszámíthatatlan utazásnak tűnhet. A kalandok és bölcsesség kilencedik házából indulva megvan az esélye, hogy letérj a járt utadról. Fogadd el a spontán változásokat. Ez arra ösztönözhet, hogy új határokat állíts az életedben.