Alaposan megbolygatja a héten a telihold a szerelmesek életét

A Kos jegyében járó Vénusz alaposan felhevíti a szenvedélyt, de rögtön a hét elején a Skorpió telihold alaposan megbolygatja a szálakat – írja az astronet.hu.

Lássuk, mire számíthatnak ezen a nehezen induló héten az egyes csillagjegyek.

Kos

A Jupiter és a Vénusz átvonulása az első sorsterületen rengeteg flörtöt biztosít a számodra, csakhogy a Mars-Neptunusz együttállása a tizenkettedik sorsterületről bizalmatlanságot súg a füledbe. És lám milyen jó is, hogy hallgatsz a belső megérzésedre, mert a Telihold hatására kiderül, hogy az intimitás nem a kapcsolat erőssége.

Bika

A telihold hatására, amely a hetedik sorsterületeden fejti ki erejét, meglehetősen önző energiák keletkeznek benned. Azt szeretnéd, ha minden a te elképzeléseid szerint alakulna. Ha kapcsolatban élsz, akkor ez a problémák tisztázásának időszaka, ha szingli vagy, akkor az igaz szerelemre még várnod kell.

Ikrek

A Vénusz és a Jupiter a tizenegyedik sorsterületen hozhat friss barátságokat, de mivel ez tüzes energia, nem sokat törődik annak megtartásával. Te az unalomtól félsz a legjobban, és megrögzötten keresed az újat, tehát ez most nem egy életbiztosítás a tartós kapcsolatra. Azonkívül a Merkúr retrográd, meggondolhatod magad minden pillanatban. Használd fel ezt az időszakot különböző színes társasági eseményekre, és várd ki, hogy eljöjjön az igazi.

Rák

A Telihold az ötödik sorsterületeden jön létre, ha van kapcsolatod, akkor azon most a tájfun söpörhet át. Ha ki tudjátok beszélni a problémákat, amiben a retrográd Merkúr a segítségedre lehet, akkor egy szinttel magasabbra tud lépni a kapcsolatotok. Ha szingli vagy, ne most próbáld megtalálni a nagy Ő-t, mert ha rá is találnál valakire, akkor a Mars-Neptunusz tranzit elmúltával rájössz, hogy csak az elképzelésedbe voltál szerelmes.

Oroszlán

Ez egy kellemesnek ígérkező hét, köszönhetően a Vénusz és a Jupiter szerencsés helyzetének. Lehetséges, hogy elutaztok partnereddel valamelyik közeli országba, sok élményben lehet részed. Azonban az alapproblémád, amely a kapcsolati téma körül kering, nincs még megoldva, és a Skorpió Telihold, igencsak kifürkészhetetlen, nem biztos, hogy megoldást hozna most minden problémára. Mindenesetre a jelenlegi szerelmeddel eltöltött időt a Mars-Neptunusz konjunkciója meglehetősen összekovácsolja.

Szűz

Érthető, hogy a napokban meglehetősen bizalmatlan vagy partnereddel, hiszen a Mars-Neptunusz konjunkciója nem olyan jól hat, lehet, hogy hazugságon kapod a partnered. A retrográd Merkúr téged is megkavar egy pillanatra, kissé tétovává tesz. A legjobb, ha most nem hozol döntést a kapcsolat jövőjéről, mert nem látsz világosan. Ha szingli vagy, ne most kezd el keresni az igazit, mert csak vakvágányra futsz.

Mérleg

Meglévő kapcsolatodat perzseli a szerelem, lehet, hogy elutaztok valahová, esetleg a kapcsolat megerősítése érdekében arról beszéltek, hogyan, milyen módon tegyétek törvényessé a kapcsolatotokat. Ha egyedülálló vagy, akkor most számtalan lehetőséged adódik, hogy ez a továbbiakban ne maradjon így.

Skorpió

Az első sorsterületeden áthaladó Telihold megnehezíti a meglévő kapcsolatodat, lehetséges, hogy most nincs is sok kommunikáció köztetek, ami talán jobb is, mert csak vagdalkoznátok. Helyette csinálj programot a gyerekeiddel, vagy fiatal barátaiddal. Esetleg menj el családállításra, jógára, vagy egyéb pszichológiával kapcsolatos előadásokra, hamarosan jobban állnak a csillagok.

Nyilas

A Vénusz és a Jupiter az ötödik sorsterületeden halad át, ami azt illeti most a szerelemé a főszerep. Rengeteg mókában, szórakozásban, kalandban lesz részed, mert az illető már valószínűleg ismert a számodra, vagy a baráti körödből kerül ki, de az is lehet, hogy valaha már alkottatok egy párt. Ezt a retrográd Merkúr jelöli a tartós kapcsolatok sorsterületén átutazva. Mindketten élvezitek a sportot, hangsúlyt helyezve arra, hogy kitűnő formában maradjatok.

Bak

Lehetséges, hogy most a családalapításon van a hangsúly, de mindenképpen az otthoné a főszerep. Mivel nem nagyon szeretsz kimozdulni, vagy éppenséggel a nyugalmad leginkább otthon van, elképzelhető, hogy valakit meghívsz a lakásodra, nálad ez már a hatalmas bizalom jele. Ha így alakulna, akkor hagyatkozhatsz a megérzéseidre, és mivel mindig hosszú távon gondolkodsz, adj magatoknak időt, mire minden lassan kialakul.

Vízöntő

Most a kommunikációé a főszerep. Lehetséges, hogy most vannak a vizsgáid, vagy jogosítványt akarsz szerezni, vagy tudományos előadáson veszel részt. Valamilyen tanulmánnyal kapcsolatos a hely, ahol most számodra érdekes emberekkel, de főképp az ellenkező neműekkel tudsz ismerkedni. Valaki felkeltheti a figyelmed, főképp az éles eszével, a humorával, és csak úgy izzik köztetek a levegő, rengeteg szellemi inspirációval fűszerezve.

Halak

A meghatározó szerelmi fényszög a számodra a Mars-Neptunusz konjunkció a Halakban, ami viszont egy kétélű kard. Mámorosan részegítő érzések uralkodnak rajtad. Olyan szerelem ez, hogy a fél életedet odaadnád érte. Mit bánod te, hogy van-e beteljesedés, mikor az érzelem az, ami megrészegít. Ha kitart ez az érzés, akkor bízhatsz benne, hogy marad az illető melletted, de ha gyorsan jön a kijózanodás, akkor csak csalódások maradnak az érzelmek helyén.