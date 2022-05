10 tipp, ha albérletben élsz, de olcsón tennéd otthonosabbá

Talán a legnagyobb tévhit az albérletekkel kapcsolatban az, hogy – mivel úgyis csak béreljük a lakást – nem kell, és nem is lehet a tulajdonos beleegyezése nélkül olyan változtatásokat véghez vinni, amiktől nem csak modernebb, de otthonosabb is lehetne az élettér. Pedig még egy ideiglenes lakóhelyet is otthonnak kell éreznünk, egy olyan oázisnak, ahol feltöltődhetünk a mindennapi káoszt magunk mögött hagyva. Ha te is albérletben élsz, és gyakran vetődik fel benned, hogy nem ártana egy kis frissítés, mutatunk néhány tippet, ami nem nagy költség, és akár könnyen vissza is állítható, ha úgy adódna.

Tapéta helyett

Ma már nem kell drága tapéta ahhoz, hogy egy helyiséget megtöltsünk karakterrel. A hagyományos tapéta felragasztása bonyolult, leszedni nagyon nehéz, ára pedig igencsak borsos lehet. Egy bérleményben tökéletes megoldás a tapadós tapéta, amit könnyedén ragaszthatunk a falra és ugyanolyan egyszerűen is távolíthatjuk el, mikor költözünk. Egy üres falrész hangsúlyos fókuszponttá válhat a segítségével, de akár fürdőbe vagy mellékhelyiségbe is remek megoldás.

Optikai ágyvég

A festék mindig az egyik legegyszerűbb módja egy szoba új szintre emelésének. Ha nincs lehetőséged egy szép ágyvéget installálni, oldd meg optikailag egy festett félkörrel. A boho trend kedvelőitől indult el ez a látványos technika, de színtől függően ma már szinte minden lakberendezői stílusban előszeretettel használják.

Fotó: Shutterstock

Sikkes festés

Még a festéknél maradva egy másik stílusos és költséghatékony tipp, amely egy egész helyiséget átformál: a falak alsó harmadának pingálása. Ez a pofonegyszerű trükk bármilyen színnel csodásan működik és azonnali szofisztikált megjelenést kölcsönöz. Költözéskor pedig – amennyiben a főbérlő ragaszkodik hozzá – csak visszafested fehérre és kész.

Fotó: Shutterstock

Világítás

Napjainkban az online kínálatnak köszönhetően hatalmas a választék a világítás terén és ez egy olyan terület, ahol nem érdemes spórolni. Egy lámpatestet kicserélni nem bonyolult művelet, csak arra kell ügyelni, hogy mielőtt nekilátsz, feszültségmentesítsd (azaz kapcsold le) a főkapcsolót. A régi lámpatesteket csomagold el, költözéskor pedig csak cseréld vissza, hiszen a szép új búrákat viszed magaddal a következő lakásba. Egy stílusos állólámpa szintén csodát tesz egy helyiséggel.

Fotó: Shutterstock

Megújult konyhafal

A konyhai alsó- és felsőszekrények közötti falrész a legtöbb lakásban elhanyagolt és idejétmúlt, pedig az egész konyha hangulatát meghatározza. Újítsd meg könnyedén domború tapadós fóliával, melyet többféle csempe- vagy mozaikmintában is beszerezhetsz. Ha a tulaj engedi, lefestheted a szekrényajtókat, vagy más bútorokat is krétafestékkel.

Stílusos járólap

A fürdőben, előszobában vagy konyhában előfordul, hogy nem éppen olyan a járólap, ami a mi ízlésünknek megfelel, de ez nem jelenti azt, hogy együtt kell élnünk vele. A ragasztható PVC-lapok segítségével könnyedén új járófelületet varázsolhatsz a lakásba. Ahol szükséges, sniccer segítségével egyszerűen méretre és formára vághatod, így a WC köré is szépen rakhatod le a csinos lapokat. Ennél is egyszerűbb a fóliázás, ami kitűnő választás lehet padlóra, de akár bútorokra is.

Márvány konyhapult

A konyhapult a legtöbb régi építésű bérlakásban olcsó, „mákos” mintás, ami minden, csak nem stílusos vagy modern. A márványmintás tapadós fólia viszont nem hagy cserben minket. A felragasztásához kell egy kis türelem, de megéri, mert a hatás frenetikus és meglepően strapabíró – költözéskor pedig csak lehúzod, mint egy matricát.

Képek minden mennyiségben

Egy üres falat élettel tölt meg pár jó megválasztott kép vagy fotó, de hallottam már olyan szigorú főbérlőről, aki nemhogy fúrást, még egy szöget sem engedélyezett a falba verni. Ilyenkor jó szolgálatot tesz a kétoldalú ragasztó vagy egy jópofa dekorszalag, amivel rögzítheted a képeidet.

Fotó: Shutterstock

Dekorszalag

A washi tape, azaz a dekorszalag az a kellék, amivel a legolcsóbban és legegyszerűbben érhetsz el hatalmas változást. Csinálj vele ágyvéget, dobd fel vele az ajtót, alkoss egy művet a falra: mindenhol szuper megoldás.

Térformáló textilek

A függöny, a szőnyeg és a díszpárnák szintén olyan dolgok, amik nagyban hozzájárulnak egy enteriőr hangulatához és költözéskor magaddal viheted őket. Ezért érdemes jobb minőségű, de időtálló stílusú darabokba fektetned és természetes anyagú, semleges színű textilekkel díszíteni a teret.