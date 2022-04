Többé nem titok: Ezek a csillagjegyek csak arra tudnak gondolni

Ez a három csillagjegy már-már megszállottan, mániákusan szereti a szexet, ám ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy a horoszkóp szerint ők a legjobbak az ágyban, de az biztos, hogy ez a három jegy nagy meglepetéseket okozhat.

Fotó: Shutterstock



A Bika az érintések, az érzékiség mesterével van dolgod. Mindig csak az örömök körül járnak a gondolatai. Hol a legdrágább, finom italokon, hol a legkiválóbb ételeken, mindezek előtt és után pedig a szexen. Az egyik leghűségesebb csillagjegy, aki hosszú párkapcsolatban sem hagyja kihűlni a szikrát. Mértékkel, de szívesen használ játékszereket, és első számára a partnere élvezete: de az minél többször.



A Kos fizikuma és versengő szelleme teszi képessé az ágyban is szédítő teljesítményre. A testmozgás minden formáját kedveli, de ha a hálószobában egy kimerítő edzésprogram várja, attól indul be igazán. Ha ő a párod, sokszor kapsz tőle érzéki üzeneteket, a legváratlanabb időpontban is, napjában többször… Szívesen ecseteli benne, mit csinálna, mit próbálna ki veled. Hidd el, nem csak a szája jár!



A Skorpió legvonzóbb csillagjegy, ráadásul tökéletesen tisztában van csábító erejével. Éjjel-nappal képes lenne szeretkezni, kifogyhatatlan az energiája. Lehet, hogy ez elsőre meglepő, de hihetetlen szenvedélye, kreativitása hamarosan feledteti veled. Az életben talán össze kell csiszolódnotok, és nehéz elfogadni lobbanékony természetét, de az ágyban nagy lesz az összhang

(VIA)