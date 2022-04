Megdőlt a kakópor-tévhit: Mégsem annyira egészséges, mint amennyire gondoltuk

Korábbi tanulmányok azt sugallták, hogy a mindennapos kakaó fogyasztás enyhítheti ezeket a problémákat, a magas flavonoidtartalma miatt. A bélrendszerben élő baktériumok lehetnek „jó” baktériumok, és lehetnek „rosszak”. A „jó” baktériumoknak, mint például a bifidobaktériumoknak a csokoládé igazi lakoma, így azonnal elkezdik feldolgozni azt, eközben pedig gyulladásgátló hatású vegyületeket termelnek. Ezek a vegyületek ezután felszívódnak a szervezetben, így akadályozzák a szív- és érrendszer szöveteinek gyulladásos folyamatait. ACS Journal of Agricultural and Food Chemistry kutatói most azonban arról számolnak be, hogy a kakaó hosszú távú napi fogyasztásának egészen más hatása van mint, amit eddig hittünk.

Noha a kakaónak rengeteg előnye van, a legújabb kutatás szerint a mindennapos fogyasztása nem véd meg a sport utáni bélpanaszoktól.

A legújabb tanulmányban 54 fitt férfi vett részt, akik tíz héten át szigorú edzéstervet követtek. A résztvevőket két csoportra osztották, míg a kísérleti csoport kakaót, addig a kontrollcsoport színezett keményítővel egészítette ki étrendjét, minden reggel. A kutatásban figyelték a résztvevők állóképességét, gyomor tünetit, de ezek egyik csoportban sem változott, ami azt a kakaó nem javított a testmozgás okozta emésztési panaszokon, tehát a placebo-hatás érvényesül, ami betegek elvárásainak köszönhető.