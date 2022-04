Még a legszürkébb nappalit is feldobhatják a dekoratív díszpárnák

Nincs is annál kellemesebb időtöltés, mint egy hosszú és fárasztó nap végén elterülni a puha, dekoratív díszpárnák között. Sokak szerint elegendő, ha a kanapéra csupán két díszpárnát teszünk, de az otthonos hangulatért és komfortérzetért érdemes több stílusos darabot is felhalmozni. Ezekkel egyrészt játékosan feldobhatjuk a nappalit, másrészt maximális kényelemet és melegséget teremthetünk magunknak – ismerhettük meg a Lakáskultúra összeállításából.

Egy lakásból sem hiányozhatnak a díszpárnák Fotó: pixabay.com

Nem elhanyagolható a méret

Gyakori hiba, hogy ugyanabban a méretben vásárolunk párnákat. Még a legrégebbi, legegyszerűbb kanapénak is új külsőt adhatunk, amennyiben különböző méretű, színű párnákkal színesítjük. A méretek kombinációjával extra fűszert adhatunk bármilyen bútornak. A nagyobb darabokkal megtörhetjük a teret, míg az eléjük támasztott kisebbekkel meghitt romantikát varázsolhatunk hálószobánk szívébe.

Ne csak a színekkel, a méretekkel is játsszunk nyugodtan! Fotó: pixabay.com

Az anyag is sokat számít

Díszpárnáink kiválasztásánál szerencsésebb, ha eltérő színekben és huzattal vásároljuk meg őket: bátran merjünk kockáztatni és kísérletezni. Nem mindegy, hogy kedvenc párnáink milyen szerepet töltenek majd be az életünkben: csak dekorációk, vagy remek partnerek az esti filmnézéshez, esetleg a gyerekek is ezen pihennek. A díszes párnák mellé válasszunk pamut, poliészter és kordbársony darabokat is.

A párnák anyaga is lehet változatos Fotó: Shutterstock

Elbűvölnek a minták

A dekoratív díszpárnák kiválasztásánál csupán a fantáziánk szabhat határt annak, hogy pontosan milyen textilekkel öltöztetjük fel bútorainkat. A minimalista stílus kedvelői persze maradhatnak a letisztult, klasszikus irányvonal mellett, ám az izgalmas darabok rajongói nyugodtan keverhetik a különböző szövetmintákat, színeket és méreteket egymással. Jöhetnek a virágok, a pöttyök, a fodrok és a rojtok, a lényeg, hogy jól érezzük magunkat az otthonunkban.

Egy jól megválasztott minta pillanatok alatt feldobja a környezetét Fotó: Shutterstock

A plédektől lesz tökéletes az összhatás

A díszpárnákat igazán egyedivé és különlegessé tesszük, ha a kanapéra, fotelre ráterítünk egy-két színes ágytakarót, melyek nem csupán kényelmi funkciót töltenek be, de a teret is pillanatok alatt átváltoztatják. Ezesetben azonban felejtsük el a polár anyagból, illetve zseníliából készült darabokat, helyettük vásároljunk inkább elegáns gyapjú-, illetve pamutplédet, amely emeli a belső tér esztétikai értékét. Természetesen ezek között is találunk mintás, visszafogott, steppelt, virágos és szőrme hatású darabokat, a lényeg minden esetben, hogy passzoljanak otthonunk stílusához.