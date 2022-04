Eldugott helyek az otthonodban, amiknek a takarításáról biztosan megfeledkezel

Szinte nincs ember, aki ne vitázott volna még azon, hogy mi van előbb, a porszívózás, vagy a portörlés? Ezekben a vitákban aztán jól el is odázzuk a lényeget, mégpedig azt, hogy vannak helyek a háztartásban, amik bizony rendre kimaradnak a takarítási rutinból. Legtöbbször ezek a „nemszeretem” feladatok, amik macerásak, nehezen hozzáférhetőek, és nincsenek annyira szem előtt, ugyanakkor potenciális veszélyeket rejtenek magukban, és akár fertőzést vagy allergiát is okozhatnak.

Villanykapcsolók

A villanykapcsolók otthonunkban a legtöbbet érintett tárgyak közé tartoznak, mégis ritkán tisztítják meg őket. Kutatások is igazolták már, hogy akár fekáliában található baktériumok is boríthatják őket, ami igen, azt jelenti, hogy akár széklet is megtalálható ezeken a kis kapcsolókon.

A kapcsolókat is meg kell ám tisztítani! Fotó: Shutterstock

Kilincsek

Az ajtókilincseket valószínűleg még gyakrabban érintjük meg, mint a villanykapcsolókat, ráadásul sokszor tüsszentés vagy mosdóhasználat után. Egy fertőtlenítő hatású tisztítószer lehet rájuk a legjobb választás, de ha vegyszerek nélkül szeretnénk tisztítani, használhatunk egy rész ecet és egy rész víz keverékéből álló oldatot.

Ki tudja, mennyi baci tanyázik a kilincseken? Fotó: Shutterstock

Távirányító

A háztartás minden egyes tagja valószínűleg a nap folyamán legalább egyszer a kezében tartja a távirányítót, így elég, ha csak egyikük beteg, hogy megfertőzze a többieket. Éppen ezért ne halogassuk, hanem néhány naponta gyorsan töröljük át a készüléket, de ha igazán meg akarjuk tisztítani, akkor vegyük ki az elemeket, és fertőtlenítőszeres vattapamaccsal dörzsöljük át a gombok környékét, a többi részét pedig töröljük át egy szöszmentes ruhával.

Matrac

Az ágyneműt nem nehéz kimosni, de ne feledkezzünk meg magáról a matracról sem, amelyen minden éjjel nyolc órát alszunk. Miután levettük az ágyneműket, porszívóval tisztítsuk le a port a matracról, ezután használjunk némi illóoajjal (például levenduláal) összekevert szódabikarbónát, és egy konyhai tésztaszűrő (vagy szita) segítségével szórjuk be az egészet. Hagyjuk rajta legalább egy órán át, majd porszívózzuk ki.

Szobanövények

Érdemes tisztítani a szobanövényeket, mert minél egészségesebbek, annál tisztább lesz a levegő az otthonunkban; és minél pormentesebbek, annál kisebb a valószínűsége, hogy megfogják a port a lakásban (allergiásoknak jó tudni). Nagyobb növények esetében nedves ruhával töröljük át a leveleket, és ügyeljünk arra, hogy mindezt óvatosan tegyük, hogy elkerüljük a növény sérüléseit. A kisebb méretű szobanövények esetében töltsük meg a mosogatót vagy kádat langyos vízzel, támasszuk meg a növényt (és a földet) az ujjunkkal, fordítsuk fejjel lefelé, és óvatosan forgassuk meg a leveleket a vízben.

Sokan feledkeznek meg a növényekről, pedig igen komoly porfogók Fotó: Shutterstock

Háztartársi gépek

Egész évben kemény munkát végeznek, így nem meglepő, hogy a tisztítóberendezések – a mosogatógép, a mosógép és a porszívó – rendszeresen alapos tisztításra szorulnak. A mosó- és mosogatógéphez lehet külön tisztítótablettát vásárolni, hogy belül is makulátlanok legyenek (de az ecet ilyenkor is jó barátunk: töltsük fel a tartályt egy rész ecet, egy rész víz keverékével, és indítsunk el üresen egy forró mosást), kívülről ecetes törlőronggyal tudjuk tisztává varázsolni. A porszívó tisztításához, vagy legalábbis a szagának javításához ürítsük ki rendszeresen, ne porszívózzunk fel olyan ételt, ami nem száradt meg alaposan, a szűrőt pedig rendszeresen tisztítsuk meg meleg, szappanos vízzel, és szórjunk szódabikarbónát a tartályba (ha nem cserélhető fajta), hogy megszabaduljunk a kellemetlen szagoktól.

A mosógép ajtajánál könnyen megáll a víz Fotó: Shutterstock

Kisállatunk fekhelye, játékai

Ismerjük azt a nyirkos szagot, amit talán már meg is szoktunk, de amitől a vendégek az orrukat ráncolják, amikor belépnek? Valószínűleg a kutya ágyából és/vagy játékaiból jön. Egy forró mosás a mosógépben, vagy egy alapos sikálás forró szappanos vízzel, majd alapos szárítás a kerti friss levegőn elengedhetetlen ahhoz, hogy megszabaduljunk a háziállatunk szőrétől, poratkáktól és mindenféle más kellemetlen dologtól, ami az ágyikóban él a kis cukiság mellett.

Lámpabúrák és villanykörték

Igen, az izzókat és búrákat is tisztítani kell, különösen a konyhai étkezőben lévőket. A por megtapad a koszon, ez egy ragacsos, piszkos bevonatot képez az izzón, és amint felkapcsoljuk a villanyt, az izzó felmelegszik, és úgy viselkedik, mint egy elektromos légfrissítő. Az eredmény? Egy büdös szoba. Ezért rendszeresen és alaposan töröljük át őket.

A lámpákat se hagyjuk ki! Fotó: Shutterstock

Fűtőtestek

Gyakran érzünk valami fura szagot, amikor egy idő után újra bekapcsolja a fűtést. Ez nem más, mint a porszag, de a kellemetlen illatnál több potenciális veszélyt rejt magában: a meleg levegővel szétszóródó porszemcsék rendszeres belélegzése légzőszervi problémákhoz és allergiához vezethet. Ezért, amikor a radiátor le van kapcsolva és már lehűlt, töröljük át alaposan egy nedves ruhával. Ne használjunk portörlőt, mert azzal csak felkavarjuk a port!

Ha épp nem fekszik rajta a macska, akkor a fűtőtestet sem árt áttörölni Fotó: Shutterstock

Páraelszívó szűrője

A főzőlapok feletti páraelszívók könnyen elzsírosodhatnak és eltömődhetnek, amit úgy lehet a legkönnyebben elkerülni, ha időnként alaposan megtisztítjuk őket. Egy nagy rozsdamentes acél edényben forraljunk vizet, és fokozatosan adjunk hozzá szódabikarbónát, amint sisteregni kezd, kész, vegyük le a tűzről. Óvatosan, fogó segítségével engedjük a szűrőket a forró folyadékkal teli fazékba. Hagyjuk benne öt percig, vegyük ki, tegyük félre, majd töröljük tisztára, mielőtt visszatennénk a készülékbe.

Trükkös a páraelszívó takarítása, de megéri Fotó: Shutterstock

WC mögött

A WC-t valószínűleg mindenki gyakran és alaposan kitakarítja – de mi van a mögötte található területtel, ami néha csak egy apró rés? Gyakran azért hagyjuk ki, mert kényelmetlen elérni, hiszen le kell térdelni hozzá, de érdemes néha időt szánni rá. Fektessünk be egy kézi porszívóba és egy gőztisztítóba, hogy elérjük, és alaposan fertőtlenítsük is ezt a részt.

Ereszcsatorna, külső terek

Akik családi házban élnek, ne feledkezzenek meg a hátsó udvarról, verandáról, teraszról sem! Használjunk magasnyomású mosót, hogy eltávolítsuk a penészt és a foltokat az épület külsejéről és a burkolatról. Emellett ellenőrizzük az ereszcsatornákat is, hogy nem gyűltek-e fel levelek a hűvösebb hónapok alatt, és távolítsuk el azokat is. És persze, ne feledkezzünk meg a kukáról sem: öblítsük ki őket időnként a kerti slaggal, és rendszeresen szórjuk be szódabikarbónával, hogy megszabaduljunk a szagoktól.

A kitakarítatlan eresz sok gondot okozhat Fotó: Shutterstock

Takarítóeszközök

Miután elvégeztük az éves tavaszi nagytakarítást, az összes használt eszközt is alaposan tisztítsuk meg, hiszen miután a ház minden zugába eljutottak velünk, fontos, hogy eltávolítsuk az összes kórokozót, amelyet összegyűjtöttek. Ráadásul amikor legközelebb használni fogjuk őket, készen állnak és olyan frissek lesznek, mint új korukban.