Sztárséf leplezte le a titkot, fogadjunk, hogy te is rosszul csináltad eddig a carbonarát!

Szaftos, szalonnás, tejszínes: ezek a szavak jutnak szinte mindenkinek az eszébe, ha az olasz konyha egyik közkedvelt fogása, a carbonara tészta szóba kerül. Pedig ez egy merőben téves elképzelés: az igazi carbonarának ugyanis köze sincs a tejszínhez. Egy csepp sem kell bele! De akkor mitől lesz olyan selymes az íze? A titok a tojássárgájában rejlik.

Ezt hangsúlyozta John Torode brit-ausztrál sztárséf is a nálunk is jól ismert Masterchef egyik adásában, ahol megmutatta a tévénézőknek, hogyan készíti ő ezt a nagyszerű, mégis rendkívül egyszerű ételt.

Persze Torode a tésztát is helyben készíti el a videóban, mint ahogy a versenyzőktől is ezt várja, mi azonban otthon ezt a lépést nyugodtan kihagyhatjuk, és bolti (olasz ételekhez illően: tojásmentes) tésztát is választhatunk.

A szósz alapja az apróra vágott, lepirított füstölt szalonna, erre merjük rá a tésztát, ezt követően pedig le is húzhatjuk a serpenyőt a tűzről. Ezután adjunk hozzá sajtot, lehetőleg minőségit, és végül az egészre mehet egy teljes tojás és egy tojássárgája jól felverve – ez adja a sokak által tejszínnel pótolt krémességet. Forgassuk össze két villával. A frissen kifőzött tészta és a friss szalonna által biztosított hő épp elég arra, hogy a tojás megfelelően átfőjjön.

Jó étvágyat!