Imádni fogod: csodás alakformáló nadrágok molett hölgyeknek

Bizonyára elgondolkodtál már a tükör előtt állva, hogy vajon a répa fazon, vagy a csőnadrág miért nem a legjobb választás a számodra. A tavaszi hívogató napsugarak pedig még színeket is csempésznének a ruhatáradba, és nem is kell magad visszafogni, a pasztell és a narancs árnyalatok is mutatósak lehetnek, ha a megfelelő fazonnal vannak kombinálva. Idén ugyanis elárasztották az üzleteket a színpompás nadrágok, az elegánsabb szabások és anyagok pedig talán még a farmerokat is lekörözik, ha divatról van szó. A fazonok terén a bő, illetve az egyenes szárú, valamint a palazzo és trapéznadrágok hódítanak, melyek a telt idomokon is gyönyörűen mutatnak.

A megkötő karcsúsítja a derekat, ha pedig hosszanti csíkokkal kombinálod a fazont, az lesz a tökéletes összeállítás.

Öltönynadrágból érdemes színpompás darabot választani, jöhet a pink, fűzöld, de akár narancs, vagy lila is, ezek most a legtrendibb színek. De az egyszerű, fekete, élére vasalt nadrágokkal sosem lőhetsz mellé.

A magasított derekú, egyenes szabású nadrágok igazán kényelmesek, szépen formálnak, és feldobják a megjelenésedet.

A palazzo nadrágok pedig a tuti befutók, igazi elegáns darab, ami végtelen lábakat varázsol a viselőjének.