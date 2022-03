Szupergyors receptek: Ezek a legjobb serpenyős finomságok 30 perc alatt

A legtöbben igyekszünk egészségesen étkezni, ám gyakran előfordul, hogy sietős napunk van, vagy esetleg egy fárasztó nap után semmi kedvünk főzőcskézni – az ötlethiányról nem is beszélve. Most hoztunk néhány szuper receptet, amelyekhez egyetlen serpenyő, és néhány olyan egyszerű összetevő szükséges, amelyek nagyrésze valószínűleg ott lapul a hűtőnkben. Innentől nincs más dolgunk, mint felaprítani a hozzávalókat, és gyorsan összeforgatni őket.

Pikáns marha brokkolival

Hozzávalói között szerepel a friss brokkoli, a gyömbér, a kaliforniai paprika, a fokhagyma, némi citromlé, és persze a marha hátszín. Aprítsuk fel az összetevőket, majd némi olívaolajon pirítsuk le a húst, ezután pedig a zöldségeket. Főzés közben reszeljünk hozzá egy gerezd fokhagymát, némi gyömbért, és locsoljuk le néhány csepp citromlével.

Fűszeres sertés zöldbabbal

A darált sertést fűszerezzük fokhagymával, sóval, borssal és csilivel, majd tegyük félre pihenni. A zöldbab esetében szerencsések vagyunk, fagyasztott verziója ugyanis percek alatt felolvad, így azt rögtön be is dobhatjuk a serpenyőbe. Ezután keverjük hozzá a darált húst, és főzzük készre.

Garnélarák baconnel

A különlegesebb ízek szerelmeseinek erősen ajánlott ez a recept, ráadásul elképesztően trendi receptről beszélünk, hiszen ez a fogás remek példája az úgynevezett „surf’n’turf” ételeknek, vagyis azoknak, amelyekben vízi és szárazföldi ételek keverednek. A garnélához szuperül illik a citromlé és a fokhagyma egyaránt, a felaprított bacon pedig megadja a különleges, füstös ízvilágot. Egészítsük ki zöldségekkel ízlés szerint.

Fokhagymás csicseriborsó

A vegán életmódot választók, vagy ép a húsfogyasztást mérséklők számára is végtelen lehetőség rejlik a serpenyős fogásokban. A főtt, vagy konzerves csicseriborsót tegyük fel egy serpenyőben, adjunk hozzá két evőkanál olívaolajat, majd fűszerezzük gazdagon például fokhagymával, sóval, borssal, és akár csilivel is. Bátran adjunk hozzá például mandulát vagy mazsolát, cseppentsünk rá némi citromlevet, és kész is a húsmentes különlegesség!