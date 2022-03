Kiderült: Ezeknek a csillagjegyeknek átlagon felüli az IQ-ja

Bizonyára neked is feltűnt már, hogy vannak emberek, akiknek olyan az agya, mint egy számítógép: mindent rendszereznek, fejükben van a naptár és még egy lexikon is. Ha eddig csak ámultál rajtuk, eláruljuk, mi miatt tudnak ők jobban teljesíteni, mint mások. Ők ugyanis eleve magasabb intelligenciával születtek. Lássuk, köztük vagy-e.

Ikrek

Az Ikrek az egyik legintelligensebb jegy mind közül – nagyon élvezi a hozzá hasonlóan éles eszű személyek társaságát, a velük való, órákig tartó beszélgetéseket, vitákat. Ennek a jegynek annyira gyorsan pörög az agya, hogy beszélgetés közben azt vehetjük észre, hogy amit mondtunk, arra nem is reagál, hanem előre szaladva már egy teljesen új dologról beszél. Az Ikrek jegyű személy nagyon jól érzi magát az oktatási intézményekben, ahol igyekszik minél több új információt magába szippantani, hogy aztán megcsillogtatva a tudását mindenki mással megoszthassa, amit tanult – többek között emiatt a tulajdonsága miatt válhat belőle remek tanár.

Szűz

A Szűz jegyű személy született kutató és elemző, akinek remek analitikus szemléletmódja van. Imádja az adatokat, tényeket táblázatokba rendezni, grafikonon ábrázolni, hogy aztán kielemezhesse és összefüggéseket kereshessen a statisztikák között. Kívülről úgy tűnhet, mintha egy adatbázissal a fejében létezne, ahol minden fel van címkézve, hogy bármikor előhúzhasson valamilyen okosságot. Remek képessége van arra, hogy emlékeiből elővegye a legapróbb, ám jelentős részletet, amire egy probléma megoldásakor szükség lehet, még akkor is, ha azt rajta kívül már mindenki más elfelejtette.

Mérleg

A Mérleg jegy szülötte általában konfliktuskerülő, aki nem áll bele szívesen a vitákba, inkább elfogadja más nézőpontját. Emellett sok energiát fektet abba, hogy külsőleg megfeleljen magának és másoknak is, hiszen nagyon fontosnak tartja a szépséget. Éppen ezért sokak számára nem tűnik tipikus könyvmolynak, pedig köszönhetően annak, hogy levegő jegy, ő is széles tudású, szellemi beállítottságú ember. Azonban ezt a tényt azért is tudják róluk kevesebben, mert a tudást, amit megszereznek, sokszor szívesebben tartják meg maguknak, nem érdekli őket különösebben, hogy megvillantsák ismereteiket – pedig sok Mérleg bármikor képes lenne egy akadémiai szintű előadást tartani a számára érdekes témákból.

Nyilas

A Nyilas jegy szülöttei igazi kutatók, felfedezők, akik nyughatatlanok, ha az ismeretük bővítéséről van szó, és igyekeznek mindig egyre többet és többet megtanulni. Ellentétben a Mérlegekkel széles ismeretanyagukat szívesen tárják mások elé, akár érdekli az adott illetőt, akár nem. A Nyilas annyira lelkes számos új információt, témát illetően, hogy el sem bírja képzelni, mások hogyhogy olyan érdektelenek egy-egy témakörrel kapcsolatosan. A jegy szülöttét sokszor foglalkoztatják a mélyebb, filozofikus, teologikus témák, és szívesen vitatkozik másokkal is ezekről.

Bak

A jegy szülötte nagyon tudatos, célorientált és praktikus gondolkodású ember, aki hatékonyan oldja meg a felmerülő problémákat. A Bak ismeretanyaga nem feltétlenül széles spektrumú, de ha arról a témáról van szó, ami a legjobban foglalkoztatja, biztos, hogy más nem tud annyit róla, mint ő. A Bak számára nem elég, hogy csak szellemi szinten ismerjen egy dolgot, ő a megszerzett tudást mindig igyekszik kézzel foghatóvá tenni, a gyakorlatba átültetni, éppen ezért érdeklik sokszor azok a dolgok, amelyek a saját sikeréért tehetnek.

Vízöntő

A Vízöntő jegy szülötte igazi haladó szellem, az az elme, akit a technológia és a jövő foglalkoztat, és természetesen a fejlődés. A Vízöntő nem csak elolvassa a könyvet, de általában a legnagyobb részét memorizálja is a benne foglalt információknak, hogy aztán ezt saját ötleteivel kiegészítve, fejlesztve a haladás eszközeként használhassa. A jegy szülötte számára a legfontosabb, hogy megtalálja minden mögött a nagy igazságot, méghozzá saját tapasztalatain keresztül. Éppen ezért nem hisz el csak úgy egy információt, amit hall, számára mindig megbízható források kellenek ezek igazolására, így utánanéz mindennek.