Mindenkit maguk elé helyeznek, ez a 4 csillagjegy magával bánik a legrosszabbul

Míg mások igazán önzőek, ha a maguk életéről és jóllétükről van szó, van néhány csillagjegy, akiknek ez vajmi keveset számít. Önmagukat ugyanis mindig a legutolsó helyre sorolják, így szinte már kínzás, amit magukkal művelnek. Lássuk, te köztük vagy-e.

Mérleg

A Mérlegek megosztó csillagjegyek, kifelé az önmagukkal harmóniában élő emberek benyomását keltik, ezzel azonban csak a magukban dúló harcaikat leplezik. A természetükkel ellentétes, hogy kifejezzék a negatív érzelmeiket, a felszín alatt azonban ezek annál inkább felerősödnek, és folytonos önostorozásban nyilvánulnak meg. A jegy szülötteinek sokszor kifejezetten nehéz elviselniük önmagukat, de mindent megtesznek azért, hogy a külvilág szemében fenntartsák a róluk kialakult pozitív képet.

Skorpió

Kételkedéseiket inkább magukba fojtják és megpróbálják nemtörődömséggel vagy humorral álcázni. Mindeközben azonban folyamatosan vívódnak, a bennük dúló feszültség pedig akár betegesen féltékeny viselkedésben törhet elő.

Szűz

A Szüzek a legtöbbször túlgondolják a dolgokat, ráadásul nagyon maximalisták is, és ez a kombináció egyértelműen hajlamosítja őket az állandó önostorozásra. Számukra csak és kizárólag a tökéletes az elfogadható, amit pedig nem csak másokon, de saját magukon is könyörtelenül számon kérnek. Magasra teszik a mércét, de még ha meg is ugorják azt, súlyos önbizalomhiányuk okán akkor sem képesek megelégedni az eredménnyel, inkább hibát keresnek benne.

Vízöntő

A Vízöntők általában nem tudnak és általában nem is akarnak sehova sem beilleszkedni. Paradox módon azonban mindezért haragszanak is önmagukra, gyakran érzik úgy, hogy azért közösítik ki őket mindenhonnan, mert rosszak, mert valami nem stimmel velük. Bár magabiztosnak, sőt gyakran kimondottan beképzeltnek tűnnek, valójában nagyon is fontos számukra mások véleménye, elfogadása.