Itt a februári újhold: 3 csillagjegy számára sorsfordító változás jön

A Merkúr retrográd a végéhez közelít, ami valamennyi csillagjegy számára fontos változások előszelét hozta el. Az új kezdetet most februárban az újhold is előidézi: február 1-jével a kivételes fekete hold három csillagjegy esetében valóságos vadászidényt indít be.

Bika

A szokások embereként abszolút a komfortzónádon belül mozogsz a mindennapjaidban, ezért a februári újholddal meggyűlik a bajod, miután ebben az időszakban a gondolkodásod, de akár az egész világnézeted megváltozhat. A most felszabaduló energia változásra késztet, ami nagyban megzavarja a benned lakozó békét és nyugalmat. Fontos észben tartanod, hogy nyugodtnak kell maradnod, és egy kis változás a javadra is válhat.

Oroszlán

A reflektorfény kissé meggyengül körülötted, az újhold idején világossá válik, hogy figyelmet nem csak te várhatsz el másoktól, a tiédre is szüksége van valakinek. Főleg, ha a partneredről van szó: most végre megértheted, ami eddig akár komoly éket is verhetett közétek. Ezúttal te magad adhatod másnak azt, amit épp te vársz másoktól, így fontos leckét kapsz a kapcsolaton belüli érzelmi egyenlőségről.

Skorpió

Az újhold feszültséget kever a levegőbe, ami legfőképp az otthonod közelében izzik fel igazán. Magányra való igényed most nem kapod meg, a rossz hír pedig az, hogy a közösségi eseményeken is fullasztóvá válhat a hangulat. Próbáld higgadtan tűrni és lassan feldolgozni a történéseket, és ha jót akarsz magadnak, fontold meg, hogy egy kis társasági élet akár a javadra is válhat.