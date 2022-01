Készülj, lesz egy nap januárban, ami mindenkinek csodákat ígér

Ritkán fordul elő olyan, hogy a bolygók állása az összes csillagjegynek egyszerre kedvez. De az is tény, hogy a kivétel erősíti a szabályt, amire nincs is jobb bizonyíték a január 29-ei dátumnál. Ezen a szombaton ugyanis a retrográd Vénusznak hála senkinek nem kell aggódnia amiatt, hogy rosszul alakulnak a dolgaik.

KOS

Az persze szuper, hogy rohamléptekkel haladsz előre a ranglétrán a melóban, de tényleg boldoggá is tesz, amit csinálsz? Kiteljesedsz az aktuális pozíciódban? Január 29-én pont úgy állnak majd a csillagok, hogy ezt alaposan átgondolhasd, picit olyan lesz, mintha az égiek megmutatnák neked az utat a karriered jövőjét illetően.

BIKA

Nem vagy túlságosan nagy rajongója a változásnak, de január 29-én egy fokkal még ezt is könnyedebben veszed majd. Vésd be a naptáradba pirossal ezt a dátumot, mert életre szóló leckéket kaphatsz és a spiritualitáshoz való hozzáállásodat is teljesen átértékeled az események hatására.

IKREK

Lehet, hogy az utóbbi időben átalakult néhány kapcsolatod, amiket talán nehezen éltél meg, de tudd, hogy mind szükségszerű és elkerülhetetlen volt. A januári szerencsenapon új perspektívából láthatod a helyzetet és az ismeretségeid dinamikáját: borzasztóan fontos, végre kijelöld az egészséges határaidat másokkal szemben. Csak így léphetsz tovább.

RÁK

Hősszerelmes típus vagy, úgyhogy a romantika mindig is fontos szerepet töltött be a mindennapjaidban. Jó hírünk van, január 29-től szárnyalni fog a magánéleted és komolyra fordulhat a viszonyod egy számodra különleges személlyel. Ha a retrográd Vénuszt végigcsináljátok együtt, akkor utána ketten bármit kibírhattok.

OROSZLÁN

A fontossági listád élén jelenleg a produktivitás maximalizálása áll az első helyen, a hónap vége pedig éppen ebben fog majd neked segíteni, mivel január 29 után ezerszer hatékonyabbnak érzed magad. Ez a dátum emlékeztet arra, hogy akkor tudsz igazán szuperül teljesíteni, ha szívvel-lélekkel csinálod a dolgaid, nem kötelezettségként.

Ritkaságszámba megy az ilyen nap, amikor mindenki csupa jót remélhet. Fotó: Shutterstock

SZŰZ

Eddig a kötelesség mindig megelőzte nálad a kikapcsolódást, de január 29-én fordulni fog a kocka! A retrográd Vénusz rákényszerít arra, hogy átformáld a véleményedet a szórakozásról. Természetesen nagyon tisztelünk érte, hogy megbízható ember vagy, akire bármikor lehet számítani a munkában, de ideje, hogy felfedezd a játékos oldaladat is.

MÉRLEG

Elég intenzív élmény lesz számodra január utolsó szombatja, mivel a Vénusz az uralkodó bolygód. Ez az alkalom rávilágít arra, hogy nem szabad mindig magadra vállalnod a békítő, a közvetítő szerepét a családodban. Semmi baj sincs azzal, ha néha nemet mondasz a szeretteidnek a mentális egészséged megőrzése érdekében.

SKORPIÓ

Elképzelhető, hogy január 29-én szétszórt leszel, amivel azt üzeni neked az univerzum, hogy el kell egy kicsit csendesedned. És ha már úgyis meditálsz, agyalj azon is, mivel töltenéd el legszívesebben a szabadidődet. Találd meg azt a hobbit, amibe szenvedélyesen beleszerethetsz, és ami elégedettséggel és boldogsággal áraszt el.

NYILAS

Míg mások az érzelmeket illetően rendezik a soraikat, addig neked a pénzügyeket illetően siet a segítségedre a retrográd Vénusz. Ezek után sokkal egyszerűbben és gondtalanabbul intézed majd az anyagiakat és megszabadulhatsz az egzisztenciális szorongástól is, mert a bankszámla-egyenleged atombiztos alapokon nyugszik majd.

BAK

Hatalmas feladatot kapsz a retrográd Vénusztól, ugyanis a legapróbb részletekig ki kell analizálnod a saját magaddal való viszonyodat. A bolygóállás leckéje az lesz számodra, hogy életed legfontosabb kapcsolata te vagy, úgyhogy nem ártana végre összhangba kerülnötök.

VÍZÖNTŐ

A Bakokkal ellentétben te már összhangban vagy a belső éneddel, amit január 29-én elég erőteljesen meg is tapasztalsz majd. Használd fel ezt a békés lelkiállapotot arra, hogy tisztába kerülj azzal, miként alakítasz ki köteléket azokkal, aki… nem te vagy.

HALAK

A retrográd Vénusz egy kissé bekavar neked a baráti társaságodban, de még ezt is pozitívumként kell felfognod. Hogy miért? Nos, így könnyedén megtudhatod, kik is azok az emberek, akiknek tényleg nagyon sokat jelentesz és akik érdemesek is az idődre, illetve a figyelmedre. Ha valaki nem megy át a szűrődön, engedd el, ne akard feleslegesen magadhoz láncolni őket.