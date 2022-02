Eláruljuk, mi a tökéletes farsangi fánk titka

A kelt tészta ugyan tartogat kihívásokat, de ha egyszer sikerül rátalálni a titok nyitjára, nem is akarsz majd mást sütni. Mi például addig próbálkoztunk, mígnem ma már bátran nekiállunk még a fánknak is. Ha te is merítettél elég erőt és elszántságot, adunk egy kis segítséget, hogyan állj neki, hogy tökéletes legyen a végeredmény.

1. Az előkészület

A siker a részletekben rejlik, mondják, és ez a fánknál különösképp igaz. A legfontosabb, hogy minden hozzávaló meleg legyen. Igen, még a liszt is. Télen, ha van radiátor, elég a lisztet egy tálban 15-20 percre rárakni. Egyébként minden mást is készítsünk ki az asztalra, hogy szobahőmérsékletű legyen, de érdemes megmelengetni a nyújtódeszkát, a nyújtófát, de még a konyharuhát is, amivel letakarjuk a kelő tésztát.

2. Eszköz

A sütéshez használt edénynek elég magas legyen az oldala, hogy a forró olaj ne fröccsenjen ki. Legjobb a zománcozott vagy rozsdamentes acélból!

3. A tökéletes hőfok

Fontos részlet, hogy a fánkot és az édes tésztákat mindig friss olajban kell sütni! Az olaj hőmérséklete szintén tökéletes kell legyen, 170-180 fokra kell felhevíteni. Ellenőrzésül tedd bele egy fakanál nyelét: ha buborékok jönnek fel mellette, a zsiradék elérte a megfelelő hőmérsékletet. Amennyiben nem elég forró az olaj, a tészta sok zsiradékot szív magába.

4. A szalag

A tészta egyik oldalának közepét kissé nyomd be, majd ezzel a felével lefelé tedd a lábosba. Az edényt fedd le, és a fánkalját süsd aranyszínűre. Ezután fordítsd meg, és fedő nélkül süsd meg a másik oldalát, így lesz tökéletes szalagja. A kész süteményt törlőpapírra vagy rácsra szedve csöpögtesd le.

5. Egyszerre keveset!

Kis adagokat helyezz a forró zsiradékba! Ne rakd tele a lábost, mert a tészta lehűtheti az olajat, és azért sem, mert a fánkok a sütés közben megdagadnak!

A szalagos fánk alapreceptje

Hozzávalók:

300 ml tej

30 g élesztő

1 tk cukor

500 g liszt

50 g vaj

2 ek porcukor

1 csipet só

5 ml sötét rum (vagy 1 ek. rumaroma)

5 db tojássárgája

porcukor, lekvár a tálaláshoz

Házi lekvárral az igazi - a szerző saját fotója.

Elkészítés:

A langyos tejben elmorzsoljuk az élesztőt, hozzáadjuk a cukrot és a kimért lisztből 1 kanálnyit, majd megvárjuk, amíg kb. 10-15 perc alatt felfut. A lisztet egy tálba szitáljuk, hozzáadjuk a már felfuttatott élesztőt, a felkockázott vajat, a porcukrot, a sót, a rumot és a tojások sárgáját.

Robotgéppel nagyjából 20 perc alatt kidagasztjuk a tésztát. Letakarjuk enyhén nedves meleg konyharuhával, és egy másikkal bebugyoláljuk és 30 percig kelesztjük.

Liszttel megszórt nyújtódeszkán kb. 1,5 centi vastagra nyújtjuk és egy nagyobb pohár/fánkszaggató segítségével kiszaggatjuk. Minden egyes fánk közepébe a hüvelykujjunkkal egy mélyedést nyomunk. Ismét letakarjuk őket és még 20 percig hagyjuk kelni.

Amint ez az idő is eltelt, közepesen meleg – 170 fokos – olajban kisütjük őket úgy, hogy először az a része kerül lefelé, ami a kelésnél felfelé nézett és amíg ez az oldala sül, kb. 1-2 percig, addig fedő kerül rá. Utána megfordítjuk és fedő nélkül sütjük a másik oldalát szintén 1-2 percig. Porcukorral megszórva, lekvárral a tetején tálaljuk.