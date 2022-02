Még mindig szaggatott farmerre vágysz? 4 technikát mutatunk, hogy csináld meg magad

Még mindig nem tűnt el a divat álló csillaga, a szaggatott farmer. Időről-időre azért visszatérnek a makulátlan darabok, de ott még nem tartunk, továbbra is hatalmas divat. De ahelyett, hogy újabb és újabb „lyukas” farmerre ruháznál be, most mutatunk 4 tippet, amivel a megunt darabjaidat hozhatod újra divatos formába.

Koptatás sarokreszelővel

Ez a videó azoknak készült, akik nem kedvelik a drasztikusan koptatott és szaggatott farmereket, jobban szeretik azokat, amik csupán visszafogottan követik ezt az irányzatot. Egy ilyen nadrág elkészítéséhez pedig csupán egy sarokreszelőre lesz szükséged. Érdemes bejelölni a helyüket egy krétával, így garantáltan oda kerül fakítás, ahova tervezted. Ezután nincs más dolgod, mint megdörzsölni a kijelölt felületeket a sarokreszelőddel. Természetesen minél erősebben és tovább dörzsölöd a farmert, az annál kopottabbnak hat, végül pedig ki is lyukadhat. Nincs otthon sarokreszelőd? Semmi gond, a hagyományos sajtreszelők is tökéletesek erre a célra.

Szaggatás sniccerrel

Ennél a videónál is jelöléssel indul a projekt, amit már követ is az olló. Ez a következő fokozat, hiszen itt már sok helyen látszik a bőrfelület, nem csupán dörzsöljük az anyagot, hanem át is szakítjuk – illetve vágjuk, ahogy ez a vlogger is mutatja. Kisebb lyukakat vág a nadrágba, azonban nem hagyja így az anyagszéleket, hanem sniccerrel, oldalazó mozdulatokkal beleolvasztja az anyagba. Természetesen a technika önmagában is működik, és nem csupán snicerrel, hanem késsel is elérheted ugyanezt az eredményt. Ha pedig fokozatosabban, az előbbi videóhoz hasonlóan haladnál, kipróbálhatod a borotvát és a csiszolópapírt is – akár önmagukban, akár a korábban vágott lyukak széleinek tökéletesítésére.

Rojtolás szemöldökcsipesszel

Ez a videó tökéletes példa arra, hogyan dobhatsz fel egy olyan farmert, amiről azt gondoltad, soha többet nem fogod felvenni. Az első néhány percben a bloggerina megmutatja, miként szabhatod csőszárúra az ódivatú fazont, és miként veheted be a derekát a legkönnyebben. Utána pedig jöhet a szaggatás! Talán ez a legismertebb technika, amivel találkozhatsz, de nem véletlenül népszerű: segítségével látványos és változatos szakadásokat készíthetsz, pont olyanokat, amilyenek a bolti nadrágokon is díszelegnek. Bejelölés után jöhet a vágás: két lyuk között készül maga a szaggatás, mégpedig szemöldökcsipesz segítségével. A videó végén azt láthatod, ahogy a bloggerina a korábban említett technikákkal itt-ott rojtosítja a farmert annak érdekében, hogy az összhatás tökéletes legyen. Garantáltan egyedi, és tökéletes a végeredmény!

Átalakítás kézzel

Bár az előző videók is olyan eszközökkel készültek, amikből mindenkinek van otthon, ennek a nadrágnak az elkészítéséhez még ezekre sem lesz szükséged. Szinte hihetetlen, milyen átalakuláson eshet át egy megunt farmer, nem csupán új külsőt kap, hanem másik funkciót is: hosszúból lesz rövid. Ennek az előnye, hogy nem számít, ha nem passzol pontosan, vagy éppen egyáltalán nem illik hozzád a szabása, hiszen, ha a fenekeden jól áll, akkor csodás rövidnadrág készülhet belőle. A hosszt mindkét száron jelöld be, majd vágd le a felesleget. Már jöhet is a felújítás! Csak húzd ki a szálakat az ujjaid segítségével. Ezután akár késznek is nyilváníthatod a remekművet, de ha még nagyobb átalakulást szeretnél, az alább látható technikával (klórozással) a színét is megváltoztathatod.