Extra pénzre vágysz? Most megkaphatod a csillagok szerint

Néhány napja beléptünk a Vízöntő havába, ami sokak számára jelent majd nagy meglepetést, a szerencsés bolygóállásoknak köszönhetően pedig nem várt pénzesőt. Ha ugyanis az alábbi három csillagjegy egyike vagy, akkor biztos lehetsz benne, hogy a következő időszakban végre megoldódnak az anyagi gondjaid.

IKREK

Közeleg a Valentin-nap és te már most azon gondolkozol, hogy mivel lepd meg a szerelmed? Tudjuk, hogy nagy terveid vannak (egy meglepetés utazás, esetleg egy fancy, de személyes ajándék?), és azt is, hogy ehhez jól jönne egy kis extra pénz. Nagy szerencséd van, ugyanis az univerzum is romantikus lélek, ezért még pont időben ki fog segíteni anyagilag. Csak ne lepődj meg nagyon, mivel egészen váratlan helyről érkezik majd a pénzügyi támogatás!

MÉRLEG

Rengeteget dolgoztál a múlt évben, ráadásul kiváló munkát végeztél, amit a főnököd is észre vett. Talán egy év végi bónusszal is megjutalmazott még decemberben (amit valljuk be, te már el is költöttél), de valójában a nagyágyúkat a következő időszakra tartogatta. Merthogy valamilyen jutalom vár még rád – és még az is lehet, hogy konkrétan fizetésemelés formájában.

VÍZÖNTŐ

Van egy elég égető problémád, amit nagyon gyorsan meg kéne oldani, csak sajnos ehhez pénzre is szükséged lenne… A te csillagjegyed havában járunk, tehát elhiheted, hogy a csillagok vigyáznak rád: gondjuk lesz rá, hogy valamilyen úton-módon (Nyersz valahol? Netán visszakapod a barátodnak adott kölcsönt?) megszüntetik az anyagi gondjaid, amivel egyenesúton te is pontot tehetsz az ügyed végére.