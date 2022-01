Nehéz napok várnak áprilisig ezekre a csillagjegyekre

Az év eleje általában senkinek sem egyszerű, de egyes csillagjegyeknek most még az átlagosnál is nehezebb lehet. Ez nem jelenti azt, hogy a nehezebb tapasztalatokból nem lehet építkezni, idővel pedig hálás leszel a fejlődésért. Lássuk, melyik az a 3 csillagjegy, akik nehézségre számíthatnak az év első negyedében.

Kos

Az év eleje a következő szegmensek terén lehet bonyolult: pénz, párkapcsolat, haláleset. Elgondolkozol azon, hogyan oszthatnád meg jobban az életedet másokkal, hogyan hasznosíthatnád jobban az erőforrásaidat, hogyan engedhetnél be újabb embereket az életedbe és hogyan léphetnél túl a legnagyobb félelmeiden. Nagy lelki önvizsgálaton kell túlesned ahhoz, hogy ezt az évet tiszta és mondjuk úgy friss lappal indíthasd. Olyan kérdésekre kell választ találnod, amelyek elől eddig hajlamos voltál elmenekülni. Talán szembe találod magad olyan hazugságokkal, amelyekkel mindeddig saját magadat áltattad. Lehetséges, hogy azért találtál eddig érzelmileg megközelíthetetlen társakra, mert te magad is az vagy? Bármivel is küzdesz, fontold meg egy szakember segítségét is.

Rák

Elkötelezettség terén lesznek problémáid még ebben az évben, mondja a horoszkóp. Ésszerűtlen az az elvárás, amit mások felé támasztasz, különösen azért, mert tőlük várod el, hogy boldoggá tegyenek téged. Ideje túllépned a társfüggőségeden és hagynod, hogy a dolgok természetes ütemükben haladjanak. Nem számít, hogy mennyire csalódsz másokban, rájössz, hogy mindenki maga felelős a saját érzéseiért. Sokan csalódást okozhatnak, de ez időnként teljesen normális, hiszen mind emberek vagyunk és tévedünk. Ha úgy érzed, hogy többet érdemelsz, akkor ne másoktól várd el, hogy megadják neked. A te dolgod, hogy függetlenedj és először megtanuld szeretni önmagad, így sokkal egyszerűbb lesz elérned a boldogságot és másokat is jól szeretned.

Halak

Ebben az évben még egy nagy anyagi megszorítással kell szembesülnöd, amihez nem szoktál hozzá eddig. Ez csak akkor lehet nagy probléma, ha nem vagy képes visszafogni magad. Itt az ideje, hogy sokkal felelősségteljesebben közelítsd meg a pénzkérdést és képes légy meghatározni, hogy mire érdemes költened és mire haszontalan. A pénzt megkeresned jelenleg nem valami könnyű, viszont annál egyszerűbben slisszan ki az ablakon. Ha sikerül bölcsen költened, a negyedév végére ez a probléma teljes mértékben felszámolódik - ígéri a horoszkóp.