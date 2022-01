Itt a fogyókúrás csodaszer, ettől olvadnak a kilók

A kávé igazi fogyókúrás ital, persze csak akkor, ha nem halmozod tele cukorral és tejjel, illetve elfelejted a zacskós, 3 az 1-ben változatot. A koffein igazi lórúgás az emésztésnek, gyorsítja, hatékonyabbá teszi, de nem csak az anyagcserét, hanem a lipáz nevű, zsírlebontó enzim termelését is. A koffein emellett javítja a vérkeringést és vízhajtó is: pörgeti az alapanyagcserét és segít megszabadulni a szervezetben felhalmozott méreganyagoktól.

Sőt, bizonyos hozzávalókkal még erősebbé tehető a hatás. Mutatjuk, mivel idd a kávéd, ha fogyni akarsz.

Igazi csodaszer a fahéj. Fotó: Shutterstock

Fahéj

A fahéjat évezredek óta alkalmazzák a hagyományos orvoslásban, gyulladáscsökkentő és antioxidáns hatása is van. Csökkenti a koleszterinszintet, a vércukorszintet, kutatók pedig kimutatták, hogy azok, akik beépítették a fahéjat az étrendjükbe, sokkal több zsírt veszítettek, mint azok, akik nem. Különösen hasznos lehet a fogyókúra közben az a tulajdonsága, hogy eltelít, tehát viszonylag hosszú ideig nem éhezel meg tőle. Elvileg a ceyloni fahéj a leghatásosabb, próbáld meg azt a fajtát megkeresni.

Kókuszolaj

A kókuszolaj zsiradék, de növényi, úgyhogy abszolút szüksége van rá a szervezetednek - még a diéta során is. Zsírsavai közepesen hosszú láncot alkotnak, így azonnal energiát biztosítanak a szervezetnek, nem raktározódnak el zsír formájában. A kókuszolaj felgyorsítja az emésztést, jót tesz a pajzsmirigynek és a teljesítőképességet is növeli. Arra azonban figyelj, hogy mielőtt a kávédba tennéd, olvaszd fel.

Méz

A méz energiatartalma nem alacsony, de a glikémiás indexe kisebb, mint a cukoré. Ez azt jelenti, hogy nem szökik az egekbe a vércukorszinted, és elfogyasztása után nem éhezel meg olyan hamar. Édes íze miatt ráadásul elveszi az édesség iránti vágyadat is, nem érzed úgy, hogy legszívesebben most és azonnal betolnál egy szelet süteményt. A méz egyébként nagyon egészséges, tele van vitaminnal és ásványi anyaggal, antibakteriális és gombaölő hatású, erősíti az immunrendszert, de jót tesz a csontoknak és az érzékeny gyomornak is.

Együtt is lehet

Ha nem szeretnéd külön-külön a kávédba tenni a hozzávalókat, csinálj belőlük egy keveréket, és abból merj egy kiskanállal minden egyes nap. Így háromszor olyan erős lesz a fogyasztó hatás! Ehhez szükséged lesz egy teáskanál fahéjra, 3-4 csésze kókuszolajra és 1-2 csésze mézre. Keverd össze őket addig, amíg egy homogén masszát nem kapsz, majd tedd egy üvegcsébe.