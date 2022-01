Hold az Ikrekben: 3 csillagjegy szerelmi életében nagy változás jön

Január 13. és 15. között a Hold az Ikrekbe ér, aminek köszönhetően a döntéshozás ereje mellénk szegül. Ez különösen jól jön akkor, ha egy páros életében félreértések, viták, nézetkülönbségek lépnek fel. Három csillagjegy számára most ez a különleges együttállás sorsfordító döntéseket enged meghozni, méghozzá azért, hogy a szerelem egy új, jobb irányba indulhasson tovább.

Lássuk tehát melyik három csillagjegy szerelmi életében következik be pozitív változás a következő napokban.

Rák

Szerelmeddel ma kezdhettek hozzá a közös házi feladatotokhoz, ami azt jelenti, hogy végre kimondod, ami annyira nyomja a lelked, de akár az is lehet, hogy épp most pattan ki a fejedből a tökéletes közös program a hétvégére. Kapcsolatotok ma átlép egy új fejezetbe, ezért nagyon fontos, hogy képes legyél kimondani mindent, ami a fejedben jár. Ez a néhány nap az őszinteségről fog szólni.

Oroszlán

A következő napokban sorsfordító gondolatok férkőznek az elmédbe: ráébredsz végre, mi az, ami már nem működik a kapcsolatotokban, ám azt is pontosan tudni fogod, hogyan erősítheted meg a szövetséget. Képes leszel kissé meghátrálni: korábban ugyanis azt gondolhattad, hogy egy beszélgetés középpontjában csakis te állhatsz, most azonban teret adsz a másik felednek is, meghallgatod őt, ami egy egészen más, pozitívabb hangulatot ad a kettőtök közti légkörnek.

Szűz

Most végre hajlandó leszel megtenni az első igazán nagy lépést a szerelmedért: ahelyett, hogy duzzogva a másikat hibáztatnád mindenért, rájössz, hogy ez nem vezet sehová, és végre vállalod a felelősséget tetteidért. Végre észreveszed, hogy a kapcsolatotokban már csak te állsz egy szebb jövő útjában, és olyan döntések meghozatalára leszel képes, ami egy erősebb, romantikusabb hangulatot teremt kettőtök között.