Magányos farkasok: 3 csillagjegy, akiknek nem való a házasság

Legyen szó a korábbi párkapcsolatokból szerzett rossz tapasztalatokról, vagy mindössze arról, hogy valaki nem vágyik a fehér ruhára, és a velejáró varázslatos esküvői részletekre: igenis van, akinek nem való a házasság. Az ehhez kapcsolatos tulajdonságokért időnként a csillagjegyek is felelősek lehetnek, ezért most megmutatjuk, hogy az asztrológia szerint kik azok, akik jogosan érzik, hogy sosem házasodnak meg.

Nyilas

Vándorlelkükkel és tüzes energiájukkal a Nyilasokat extrém flörtölőkként tartják számon, ezért sajnos ennél a csillagjegynél a legkevésbé valószínű a házasságkötés esélye. Már egy hosszútávú szerelmi kapcsolatot is nehezen élnek meg, olyasvalakit pedig szinte elképzelni sem tudnak, aki mellett végleg letelepedhetnek.

Vízöntő

Pezsgő életükben nagy kihívást okozhat egy komoly kapcsolat. Makacs, szabad energiájuk miatt a Vízöntők nagyon nehezen képesek egyetlen emberre koncentrálni, így az is komoly nehézséget okoz, hogy megtalálja azt az embert, aki mellett megöregedhet.

Ikrek

Mindig mozgásban vannak, mindig, mindent maguknak akarnak, ráadásul mindenre korán rá is unnak. Az Ikrek csillagjegyűekre erősen jellemző, hogy több vasat tartanak a tűzben, és a szerelemben is mindig van egy „B” tervük – ezért is nehéz megtalálni azt, akivel összekötnék az életüket.