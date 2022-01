Negatív horoszkóp: Erre figyelj 2022-ben, ha nem akarod az egész évedet

Minden év egy új kezdet. 2022-ben még akkor is ajánlatos óvatosnak lennünk, ha általánosságban elmondható, hogy az ideinél jobb év köszönt ránk. Íme néhány tanács a csillagjegyeknek, ha nem szeretnék az egész évüket tönkre tenni!

Kos

A Kosoknak a pénzügyek terén kell különösen óvatosnak lenniük ebben az évben. Nem csak a nagyobb kiadásokat kell alaposan megfontolniuk, de azt is meg kell nézniük, hova teszik a pénzüket, mert lehet, hogy lesz olyan helyzet, amikor kifejezetten az a rossz döntés, ha nem fektetnek be valamibe. Ezen a területen most különösen fontos, hogy mindig megfontolják a lehetőségeiket, bármilyen irányból érkeznek is azok.

Bika

A Bikáknak az érzelmeik, elsősorban is a szerelem területén kell észnél lenniük, már amennyiben ez lehetséges. Nem szabad beleélniük magukat semmi olyanba, amiben nem lehetnek biztosak, de azt sem szabad elfelejteniük, hogy tudassák másokkal az érzéseiket. A kapcsolatokért mindig dolgozni kell, de lehet, hogy a szerelem a Bikák életében ebben az évben még több munkát kíván majd meg, ha nem akarnak elveszíteni valamit.

Ikrek

Az Ikreket ebben az évben több kockázatos dolog is megkísérti, és kalandvágyó természetüket okosan kell keresztül vezetniük ezen az esztendőn. Mindig mérlegelniük kell a lehetőségeiket, hiszen nem szeretnének elszalasztani egy jó lehetőséget azért, mert nem mertek kilépni a komfortzónájukból, de nem is akarnak mindent elveszíteni. Amikor idén kockázatos döntésre kerül a sor, az Ikreknek nyugodtnak kell maradnia, és bölcs döntést hozni.

Rák

A Rákok számára a munkájuk tartogathat buktatókat ebben az évben, akár olyanokat is, ami az egész életükre hatással lehet. Fontos, hogy erre a területre most a korábbinál is több energiával fókuszáljanak, mert így elkerülhetik a nagyobb gondokat. Lehet, hogy adódnak majd nehézségek, de ezeket mindig meg tudják oldani, feltéve, hogy felkészültek rá, észreveszik az első jeleket, és azonnal cselekednek, nem kételkednek önmagukban.

Oroszlán

Az Oroszlánok évét egy pletyka keserítheti meg, és nagyon óvatosnak kell lenniük, bármit is hallanak, mert lehet, hogy a pletyka áldozatai ők maguk lesznek, de az is lehet, hogy ők nem tudnak majd parancsolni maguknak, és továbbadnak egy olyan pletykát, amivel később kellemetlen helyzetbe sodorhatják magukat, esetleg elveszíthetik a tekintélyüket a viselkedésük miatt. Bármilyen hírt is hallasz az idén, gondold át, hogy érdemes-e hinni neki, és hogy kinek adod tovább.

Szűz

A Szüzek balszerencséje egy utazás közben következhet be idén, de nem kell semmi komolytól tartaniuk, illetve semmi olyantól, amit ne előzhetnének meg. Ha külföldi útra indulnak, akkor azért mindenképpen adassák be maguknak a szükséges oltásokat, és kössenek baleset biztosítást, az értékeikre pedig fokozottan figyeljenek, amikor idegen környezetben vannak, vagy úton vannak valahová.

Mérleg

A Mérlegek idei mumusai az ígéretek lehetnek, akár olyan formában, hogy ők ígérnek meg valamit valakinek túlságosan könnyelműen, és utána fejfájást okoz nekik a szavuk betartása, akár úgy, hogy nekik ígér meg valaki valamit, amire számítanak, de sajnos csak üres ígéret marad a dologból. Ha nem akarnak nagyot koppanni, akkor a Mérlegek ebben az évben csak azt vegyék készpénznek, amit már a hátuk mögött tudnak.

Skorpió

A Skorpióknak a családjukkal kell nagyon óvatosnak lenniük idén, hiszen ha nem fordítanak a szeretteikre elég energiát, vagy nem állnak ott valaki mellett, amikor szükség lenne rájuk, akkor azt később nagyon bánni fogják. Néhány dolog akár családi összetűzésekhez is vezethet, ezeket jobb minél előbb tisztázni, és sértődés helyett megoldásokat, kompromisszumokat keresni, közben pedig nem elfelejteni, mennyire szoros a kötelék, különben a viták akár el is mérgesedhetnek.

Nyilas

A Nyilasoknak azzal kell vigyázniuk, hogy jól osszák be a kreatív energiáikat, mert ebben az évben a kiégés veszélye fenyegetheti őket. Ha egyszerre akarnak túl sok mindent megvalósítani, akkor talán közelebb kerülhetnek a céljaikhoz, de az utolsó lépésekre nem marad elég erejük, így azokat nem fogják tudni megtenni. Jobb, ha az egész útra gondolnak, és inkább lassabban haladnak.

Bak

A Bakoknak a barátság területén kell idén óvatosnak lenniük, vagy azért, mert nem mindenkinek olyan a valódi arca, mint amit mások felé mutat, vagy pedig azért, mert ha elhanyagolnak egy kapcsolatot, akkor elveszíthetnek valakit maguk mellől, akire pedig számítottak, és aki fontos nekik. Ha meg akarják őrizni a barátaikat, akkor egész évben gondoljanak rájuk, akkor is, ha sok a dolguk, vagy beköszönt az életükbe a szerelem.

Vízöntő

A Vízöntőket, ahogyan mindenki mást is, idén is érik majd sikerek és kudarcok is, de nagyon fontos, hogy ezeket a kudarcokat megfelelően kezeljék. Ahogyan rossz ómen lehet az is, ha nem vonják le a tanulságot, és csak makacsul tovább mennek, ugyanúgy balszerencsét jelezhet az is, ha túlságosan sokat rágódnak egy bukás felett, megkérdőjelezik önmagukat vagy a képességeiket, elveszítik a lendületüket, és inkább nem mennek tovább az útjukon, nehogy még egyszer szembe kelljen nézniük ezzel az érzéssel.

Halak

A Halaknak az akaratuk terén kell érvényesíteniük magukat az idén, különben sok nehézségre számíthatnak. A rugalmasság persze fontos erény, de arra is vigyázniuk kell, hogy senki ne nőjön a fejükre, és ne vegye rá őket valami olyasmire, amit nem akarnak, vagy ami távol tartja őket a céljaiktól, mert ezeket a döntéseket később nagyon megbánhatják.