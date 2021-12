Megszáradt sütemény, maradék tört krumpli – ezekből is lehet csodás ebéd, mutatjuk, hogyan

Ugye neked is okozott már fejtörést, akár főzés közben, hogy mihez kezdj maradék alapanyagokkal, vagy akár a süteménnyel, ami már nem mondható éppen frissnek. Mutatunk néhány tippet, amivel karácsony után is lehet fenséges lakomát csapni, akár maradékból is!

Bejgliguba

Hozzávalók

40 dkg szikkadt mákos bejgli, karikákra vágva

6 db tojás

5 ek cukor

1 csomag vaníliás cukor

2 dl tejszín

4 dl tej

50 g vaj

1 narancsból nyert narancshéj

1 citromból nyert citromhéj

2-3 ek maradék mák (opcionális)

Elkészítés

A tojást, a cukrot, a vaníliás cukrot, a tejet és a tejszínt habverővel összekeverjük, majd hozzáadjuk az olvasztott vajat, valamint a narancs- és citromhéjat. Ebbe a keverékbe áztatjuk be a bejgli-karikákat. Amíg megszívják magukat, egy hőálló edényt kivajazunk. Az edénybe egy réteg bejglit helyezünk, rászórunk egy kevés mákot, majd tovább rétegezünk. A legvégén ráöntjük a tojásos keverék maradékát, és rácsipkedünk 1 evőkanál vajat. 180 °C-ra előmelegített sütőben 20 percig sütjük.

Mandulás kókuszcsók

Hozzávalók

5 db tojásfehérje

90 g cukor

200 g kókuszreszelék

60 g mandulapehely

1 teáskanál vanília kivonat

1 csipet só

Sok sütemény alapja a tojások sárgája, ez viszont sok megmaradt fehérjét jelent Fotó: Shutterstock

Elkészítés

A tojásfehérjét a cukorral kikeverjük. Beletesszük az összes többi hozzávalót, majd alaposan eldolgozzuk. Sütőpapírral bélelt tepsibe egy fagyis kanál segítségével gombócokat formázunk a tésztából. 175 fokra előmelegített sütőben 14-15 perc alatt megsütjük.

Krumplis pogácsa

Hozzávalók

0,5 kg finomliszt

0,5 kg főtt burgonya

12 dkg margarin

2,5 dkg friss élesztő

0,75 dl tej

1 db tojás

2-3 ek. só

1 db tojás (a kenéshez)

Új életre kel a krumplipüré, ha pogácsát készítünk belőle Fotó: Shutterstock

Elkészítés

Langyos tejen az élesztőt felfuttatjuk. A maradék főtt krumplit villával, vagy krumplinyomóval összetörjük. A meleg krumplihoz hozzáadjuk a margarint (más zsiradékkal is elkészíthető). Ha felolvadt, hozzákeverjük a lisztet, a tojást és a sót. Addig dagasztjuk, amíg sima, homogén nem lesz. Meleg helyen megkelesztjük. Liszttel behintett deszkán kb. 2 cm vastagságúra nyújtjuk, és kör alakú formával kiszaggatjuk. Végül a tetejét felvert tojással megkenjük, és 200°C-on, 40 percig sütjük.