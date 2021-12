Felpörgeti a szexualitást a Vénusz-Plútó együttállás a következő napokban

A Plútó-Vénusz együttállás nagyon is erotikus hatás, ezért használjuk ki a lehetőségeket. A retrográd Vénusz idején a stressz is felerősödik, de ennek jó levezetést találhatunk a szexualitás felszabadult megélésében. A Plútó abszolút felpörgeti a szexuális energiánkat, a szinglik életébe pedig elhozhatja a vágyott partnert. Magunkhoz vonzhatunk egy erősen Plútó által befolyásolt markáns, karakán személyt. Most megtanulhatjuk az adok-kapok művészetét, úgy hogy ez bennünk egyfajta ítéletmentes nyitottságot eredményezzen.