A vivo bemutatta az X300 szériát Sanghajban, jön Európába is

A vivo X300 sorozat az X300 Pro modelljével egy áttörő ZEISS APO 200 MP szuper teleobjektív rendszert vezetett be, míg az X300 forradalmi frissítést kapott a ZEISS 200 MP szuper főkamerájával. A Dimensity 9500 zászlóshajó platformmal és a vivo saját Blueprint képalkotó chipjével, a V3+-szal kombinálva a sorozat az iparágban vezető 4K videokészítést teszi lehetővé ezen két chip intergrációja révén. Ezen felül a vivo és a MediaTek által közösen fejlesztett Dimensity 9500 Ultra-Efficient Imaging NPU jelentősen javította a mozgásos pillanatfelvételek képességeit. Miközben a képalkotási teljesítmény ugrásszerűen javult, az X300 sorozat a zászlóshajó teljesítményében is átfogó fejlődést hozott: az új OriginOS 6 operációs rendszerrel van felszerelve, amely kivételesen tartós, zökkenőmentes teljesítményt nyújt.

Érkezik a vivo X300 Series Európába is - forrás: vivo

A közösen fejlesztett Dimensity 9500 Ultra-Efficient Imaging NPU, a vivo saját fejlesztésű algoritmusaival és a BlueImage Extreme Subject-Tracking Engine-nel együttműködve lehetővé teszi, hogy a vivo X300 Pro kimagasló mozgáskövetési teljesítményt nyújtson.

A rendszer nemcsak ezredmásodperces követést és gyors zárreakciót ér el, hanem a követési stabilitást is több mint 200%-kal javítja. Ez különösen alkalmassá teszi távoli pillanatképek készítésére 480 mm-es (ekvivalens) gyújtótávolságnál, például színpadi előadások vagy sportesemények során. A fókuszkövetés és a képminőség további fejlődésével a vivo X300 Pro minden eddiginél alkalmasabb eszköz lesz a gyors mozgások megörökítésére, megszilárdítva pozícióját, mint a legvégső akciófotós eszköz.

A csúcskészülék alapja: erő a sokoldalú élmény mögött

A vivo és a MediaTek által közösen fejlesztett Dimensity 9500 platform erőteljes hajtóerőt biztosít a prémium élményhez.

A vivo saját fejlesztésű V3+ képalkotó chipjével párosítva az X300 sorozat hatékony „kétlapkás integrációt” ér el, amely robusztus számítási teljesítményt nyújt mind a fejlett képfeldolgozáshoz, mind a rendszerműködéshez. Erőteljes teljesítménye új rekordot is felállított, az X300 Pro szobahőmérsékleten meghaladta a 4,1 millió pontot az AnTuTu benchmark tesztjén.