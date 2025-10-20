A vivo bemutatta az X300 szériát Sanghajban, jön Európába is

A vivo X300 sorozat az X300 Pro modelljével egy áttörő ZEISS APO 200 MP szuper teleobjektív rendszert vezetett be, míg az X300 forradalmi frissítést kapott a ZEISS 200 MP szuper főkamerájával. A Dimensity 9500 zászlóshajó platformmal és a vivo saját Blueprint képalkotó chipjével, a V3+-szal kombinálva a sorozat az iparágban vezető 4K videokészítést teszi lehetővé ezen két chip intergrációja révén. Ezen felül a vivo és a MediaTek által közösen fejlesztett Dimensity 9500 Ultra-Efficient Imaging NPU jelentősen javította a mozgásos pillanatfelvételek képességeit. Miközben a képalkotási teljesítmény ugrásszerűen javult, az X300 sorozat a zászlóshajó teljesítményében is átfogó fejlődést hozott: az új OriginOS 6 operációs rendszerrel van felszerelve, amely kivételesen tartós, zökkenőmentes teljesítményt nyújt.
A közösen fejlesztett Dimensity 9500 Ultra-Efficient Imaging NPU, a vivo saját fejlesztésű algoritmusaival és a BlueImage Extreme Subject-Tracking Engine-nel együttműködve lehetővé teszi, hogy a vivo X300 Pro kimagasló mozgáskövetési teljesítményt nyújtson.
A rendszer nemcsak ezredmásodperces követést és gyors zárreakciót ér el, hanem a követési stabilitást is több mint 200%-kal javítja. Ez különösen alkalmassá teszi távoli pillanatképek készítésére 480 mm-es (ekvivalens) gyújtótávolságnál, például színpadi előadások vagy sportesemények során. A fókuszkövetés és a képminőség további fejlődésével a vivo X300 Pro minden eddiginél alkalmasabb eszköz lesz a gyors mozgások megörökítésére, megszilárdítva pozícióját, mint a legvégső akciófotós eszköz.
A vivo és a MediaTek által közösen fejlesztett Dimensity 9500 platform erőteljes hajtóerőt biztosít a prémium élményhez.
A vivo saját fejlesztésű V3+ képalkotó chipjével párosítva az X300 sorozat hatékony „kétlapkás integrációt” ér el, amely robusztus számítási teljesítményt nyújt mind a fejlett képfeldolgozáshoz, mind a rendszerműködéshez. Erőteljes teljesítménye új rekordot is felállított, az X300 Pro szobahőmérsékleten meghaladta a 4,1 millió pontot az AnTuTu benchmark tesztjén.
A tartósan zökkenőmentes élményről pedig a vadonatúj OriginOS 6 gondoskodik, olyan mögöttes technológiai újításoknak köszönhetően, mint az Ultra-Core Computing, a Dual Rendering vagy a Memory Fusion. Emellett a készülék kettős SGS tanúsítványt kapott a „Fenntartható gördülékenység teljes körű, intenzív használat esetén 5 évig” címmel. Továbbá ez az innováció lehetővé teszi a zökkenőmentes csatlakozást az Apple ökoszisztémájához is és a gyors és akadálytalan adatátvitelt.
Ez a kivételes rendszer- és hardverhatékonyság az X300 sorozat számára kiemelkedő akkumulátor-teljesítményt biztosít. Mind az X300 Pro, mind az X300 nagy kapacitású, szilícium-anód technológiával készült BlueVolt akkumulátorokkal van felszerelve, amelyek kapacitása 6510 mAh, illetve 6040 mAh. Az integrált szoftver-hardver energiahatékonysági optimalizálásoknak köszönhetően az X300 sorozat akkumulátor-üzemideje felveszi a versenyt a 7500 mAh-s és 7000 mAh-s akkumulátorokkal rendelkező iparági modellekével.
A csúcskategóriás élményt az X300 sorozat olyan érzékszervi aspektusokban is bizonyítja, mint a kijelző és az interakció. A ZEISS Master Color kijelző nemcsak kiváló vizuális effekteket kínál, hanem két szemkomfort-megoldást is támogat: a 2160 Hz-es teljes tartományú luminancia PWM fényerőszabályozást és a teljes tartományú luminancia DC fényerőszabályozást. Az 1 nites minimális fényerő nagyobb szemkomfortot biztosít éjszakai használat során. Továbbá az X300 sorozat olyan csúcskategóriás specifikációkkal van felszerelve, mint a saját fejlesztésű AI SuperLink rendszer, a 3D ultrahangos ujjlenyomat-olvasás, az IP68 és IP69 por- és vízállóság, a nagy teljesítményű X-tengelyes lineáris motor, valamint az USB 3.2, amelyek együttesen szilárd és megbízható alapot képeznek egy átfogó csúcskategóriás készülék számára.
Az X300 széria kreatív határainak további kiterjesztése érdekében a vivo a vivo ZEISS 2.35x teleobjektív-hosszabbítót és fotókészletet kompatibilissé tette a sorozat összes modelljével. Ez lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy könnyedén rögzítsék a kiemelkedő pillanatokat távolról.
A vivo X300 széria európai bemutatóját október 30-án Bécsben rendezik meg, ekkor fog kiderülni az is, hogy a magyar piacra mi érkezik az újdonságokból.
