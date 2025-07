20 évig kell várni Paul Mescal új filmjének bemutatójára

Példátlan filmtörténelmi forgatás zajlik már évek óta. Paul Mescal, korunk egyik legfelkapottabb sztárjának új filmjét, a Merrily We Roll Along című musicalt ugyanis körülbelül 20 éven keresztül forgatják. A rendező, Richard Linklater nem először csinál hasonló módon filmet: az Oscar-díjas Sráckor című drámát 12 évig készítette, amíg a címszereplő kisfiú fel nem nőtt. A mozijegyekért egyelőre nem kell rohannunk, inkább éljük meg a bemutatót, ugyanis a legújabb filmje premierje a tervek szerint 2040 körül várható - írja az Origo.

A most 28 éves Paul Mescal legalább 44 éves lesz az új filmje bemutatójakor (Fotó: Darren Brade / eyevine / eyevine)

Paul Mescal 20 évig forgat egy filmet

A Merrily We Roll Along egy 1934-es színdarab musicalváltozata, amit 1981-ben mutattak be a Broadway-en először. A zeneszerzője a legendás Stephan Sondheim, akinek olyan zenés darabokat és filmeket köszönhetünk, mint a West Side Story, Sweeney Todd vagy a Vadregény. A film három barát sorsát követi nyomon 1957 és 1976 között, közülük is kiemelkedik Franklin Shepard zeneszerző, aki egy nincstelen senkiből hollywoodi filmek producere lesz, ám nagy árat fizet érte. A darab számtalan díjat nyert, legutóbb 2022-ben játszották New Yorkban, ahol Jonathan Groff Franklint, az egykori Harry Potter vagyis Daniel Radcliffe a másik férfi főszerepet, Charley-t, míg a barátnőjüket, Mary-t Lindsay Mendez keltette életre. A filmváltozatot még 2019-ben jelentette be Linklater, méghozzá A politikusok című Netflix sorozat sztárja, Ben Platt, Blake Jenner és Beanie Feldstein főszereplésével.

Blake Jennert kirúgták a produckióból erőszakos természete miatt (Fotó: FS / AdMedia via ZUMA Press Wire)

Paul Mescal zaklatás miatt kapott munkát

Az első év jeleneteit már fel is vették 2019-ben, majd jött a pandémia. 2021-ben vissza is tértek volna a munkálatokhoz, ám akkor kiderült, a Franklint alakító Jenner a volt párját fizikailag bántalmazta, így kirúgták a produkcióból. A forgatás egy időre leállt, ám végül Linklater megegyezett Paul Mescallal, hogy vegye át a főszerepet. A színészek újraforgatták az első év anyagát, és innentől kezdve minden évben egy rövidfilmnyi anyagot fognak felvenni. A 19 évet felölelő filmet ezek szerint legalább 19 évig forgatják, így 2040 előtt nem igazán várható a premier. Ilyen maratoni forgatásra még nem volt példa. A rendező szerette volna látni, hogy 19 év alatt tényleg mennyit változnak a színészek fizikailag és emberileg, nem akart sminkkel vagy digitális technikával "csalni".