/Bőrrákkal diagnosztizálták, majd saját bőrápolási márkát hozott létre a fiatal

Az ausztrál származású valóságshow-sztár Harry Jowsey akit a Netflix Too Hot to Handle című műsorából ismerhetünk, nemrégiben bőrrákdiagnózist kapott. Ez a megrázó élmény arra ösztönözte, hogy komolyan vegye a bőrápolást, és segítsen másoknak is ebben. Ennek eredményeként társalapítóként létrehozta saját bőrápolási márkáját, a Pash-t.

Szűrővizsgálat Fotó: Pexels

A Pash első terméke, a Skin Rescue & Repair Lotion, kifejezetten az érzékeny bőrűek számára készült. Olyan összetevőket tartalmaz, mint az ausztrál eredetű kaviár lime, aloe vera és arany tengeri moszat, amelyek hidratálják és védik a bőrt. Bár jelenleg még nem kínálnak SPF-védelmet nyújtó terméket, a márka dolgozik egy ilyen fejlesztésén. Jowsey hangsúlyozza a rendszeres bőrgyógyászati ellenőrzések és a következetes bőrápolás fontosságát, különösen a férfiak számára, akik hajlamosak elhanyagolni a bőrük egészségét. Visszatekintve fiatalabb önmagára, sajnálja, hogy nem fordított nagyobb figyelmet a bőrápolásra, és most arra ösztönöz másokat, hogy ne kövessék el ugyanazt a hibát, írja a People.

A Pash márka célja, hogy egyszerű és hatékony bőrápolási megoldásokat kínáljon, miközben tudatosítja a bőrápolás fontosságát.