/My Oxford Year: Ezt a romantikus filmet fogja mindenki nézni a Netflixen

My Oxford Year címen érkezik a nyár legjobban várt romantikus drámája a Netflixre. A Julia Whelan tollából született regény adaptációja augusztus 1-én debütál a streaming-szolgáltató műsorán. Eredetileg egy forgatókönyvből nőtte ki magát regénnyé a történet, anno 2015-ben már napirendre tűzték a forgatást, de a projekt meghiúsult. Most, tíz évvel később viszont végre láthatjuk a filmet, olyan sztárokkal a főszerepben, mint Sofia Carson és Corey Mylchreest.

A My Oxford Year két színészéért odavannak a rajongók (Fotó: YouTube)

My Oxford Year lehet a nyár új slágere

A történet főhőse egy amerikai lány, Anna, aki Oxfordba megy tanulni, hogy valóra válthassa egy régi gyerekkori álmát. Az egyetem falai között ismerkedik meg a rejtélyes Jamie-vel, akivel nem indul felhőtlenül a viszonya, de ahogy arra számíthatnak a nézők, a két fiatal között szerelem szövődik. Kapcsolatukat azonban beárnyékolja Jamie titkolózása, aminek Anna természetesen a végére jár. A rendező sok nevetést, könnyeket és egy igazi élet-szagú szerelmi drámát ígér.

Iain Morris rendező is azonnal látta, hogy tagadhatatlanul megvan a kémia Carson és Mylchrees között (Fotó: YouTube)

Már most nagy a hype a film körül

A rajongók a castingot méltatják a Redditen, a legtöbben arról írnak, mennyire jó választás Carson és Mylchrees a két főszerepre. A két színész nem ismeretlen a Netflixen szörfölő közönség számára. Sofia Carson a Disney-nél kezdte karrierjét, legutóbb pedig a 2022-es Bíbor szívek című romantikus katonai drámában láthattuk főszerepben. Partnere, Corey Mylchreest a szintén Netflix gyártású Sarolta királyné – Egy Bridgerton-történet című sorozatban alakította a fiatal brit uralkodót, Györgyöt. A Bridgerton sorozat sztárja különösen testhezálló szerepet kapott, ugyanis maga is angliai születésű és elmondása szerint egyetemi barátaival sokat időzött Oxfordban. Carson is igyekezett azonosulni az általa megformált Anna karakterével. Állítása szerint szándékosan nem látogatta meg a forgatási helyszíneket, hogy Anna reakcióit igazán hitelesen tudja visszaadni. A rajongók már most odavannak a párosért, ami nem véletlen, hiszen maguk is elárulták egy interjúban, hogy verhetetlen köztük a kémia. Iain Morris rendező is egyetért velük ebben, már az első olvasópróbán látta, hogy remekül együtt tudnak működni.