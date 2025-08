Elhunyt a '80-as évek szexszimbóluma

Loni Anderson születésnapja előtt néhány nappal, hosszú betegség után 79 évesen elhunyt. A színésznő leghíresebb alakítása a WKRP in Cincinatti című sorozatban volt, ami 1978 és 1982 között futott. A sorozatban Jennifer Marlowe, a rádióstúdióban dolgozó recepciós szerepét alakította.

Loni Anderson Marilyn Monroe nyomdokaiba lépve vált szőke szexszimbólummá (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Loni Anderson a szőke bombázó

Jennifer Marlowe karaktere egy igazi talpraesett csaj, aki nem mellesleg rendkívül dekoratív is. A sorozat a szebb napokat látott WKRP rádióállomásról szól. Jennifer és munkatársai azon munkálkodnak, hogy ismét felfuttassák az egyre népszerűtlenebbé váló adót. A humor fő forrása, ahogy a Loni Anderson által alakított Jennifer ugyan csak egy recepciós, mégis többször bebizonyítja, hogy kompetensebb, mint kollégái. Emellett rendszeresen beveti női bájait is főnöke, a Gordon Jump által alakított Mr. Carlson meggyőzésének érdekében. Ami karrierje előmenetelében segítette, abból próbált a legjobban kitörni. Általában a csinos szőke bombázó szerepét osztották rá, pedig szeretett volna kiszabadulni ebből a skatulyából. A széria végeztével, 1983-ban szerepet kapott a Tollas futam című filmben. A forgatáson ismerkedett meg a Smokey és a bandita sztárjával, Burt Reynolds-al, akivel 1988-ban össze is házasodtak, és örökbe fogadtak egy kisfiút. Házasságuk 1994-ig tartott.

Burt Reynolds-sal közösen egy kisfiút is örökbe fogadtak (Fotó: Anne Ryan)

A pin-up kultúra megújítója

Loni Anderson annak ellenére, hogy csak szappanoperák és tévéfilmek sztárja volt, megjelenésével felkerült a térképre a nyolcvanas-kilencvenes évek szexszimbólumaként. Szőke fürtjei és kifogástalan alakja igazi hírnevet hozott neki. A Marilyn Monroe és Rita Hayworth nevéhez fűződő pin-up lány-kultúra megújítójaként tekintettek rá. Napjainkig is aktívan játszott különböző filmekben és sorozatokban. Az utóbbi években a Papás-Babás szériában tűnt fel, de a V.I.P - Több, mint testőrbe is beugrott egy epizód erejéig. Népszerűbb filmjei közé tartozik a Country Gold, a Tollas futam és az Egy levél három asszonynak, mely az eredeti 1949-es változat remake-je volt.