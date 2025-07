A Tom és Jerry még Oscar díjat is kapott: ezek voltak gyerekkorunk kedvenc rajzfilmjei

Hazánkba ugyan jelentős késéssel érkeztek, de egykettőre belopták magukat a kicsik és a nagyok szívébe is ezek a rajzfilmek. Generációk nőttek fel Tom és Jerry kalandjain, vagy a Kengyelfutó gyalogkakukk és Prérifarkas örökös harcán. William Hanna, gyermekkorunk kedvenc rajzfilmjeinek alkotója a napokban ünnepelte volna születésnapját, így rá emlékezve nosztalgiázhatunk kicsit – írja az Origo.

Lassan száz éves lesz Tom és Jerry, a kedvenc macska-egér párosunk (Fotó: Entertainment Pictures)

Tom és Jerry, a többszörös Oscar-díjas macska-egér duó

A Tom és Jerry rajzfilmsorozatot már az 1940-es években élvezhették az amerikai gyerekek, hazánkba jelentős késéssel, csupán 1988-ban érkezett meg. Az epizódok központi témája mindig Tom és Jerry állandó kergetőzése volt. A két főszereplőn kívül még felbukkantak rendszeres mellékszereplők is, mint Cövek a bulldog vagy Mufurc a kandúr. Születtek egészen kiemelkedő részek is, olyannyira, hogy Oscar-díjjal jutalmazták őket. Például a Zongorakoncert című epizód, ami nekünk magyaroknak különösen kedves, hiszen Tom Liszt Ferenc 2. magyar rapszódiáját játssza teljes átéléssel, miközben Jerry próbálja ebben megakadályozni. Ezzel együtt összesen hét Oscar-díjat zsebelt be a mesesorozat a legjobb animációs rövidfilmnek járó kategóriában.

A riválisok egyes epizódokban tűzszünetet kötöttek (Fotó: TURNER PICTURES / TURNER PICTURES)

Kengyelfutó gyalogkakukk

A Kengyelfutó gyalogkakukk és Prérifarkas kalandjai is a klasszikus rajzfilmek sorát erősíti. A Tom és Jerry-hez hasonlóan ebben a történetben is a két főhősünk folyamatos harcban áll egymással. Pontosabban szegény Prérifarkas az, aki a lehető legkülönfélébb módszerekkel próbálja elkapni a villámgyors Gyalogkakukkot. A madár azonban mindig gyorsabb nála és túljár az eszén, így a farkas hoppon marad. A kék sprintermadarat egy létező fajtáról, a földikakukkról mintázták az alkotók, de gyorsasága pusztán a fantázia szüleménye, a földikakukk maximális sebessége ugyanis 30km/h.

Foxi Maxi

A kék kutya kalandjait 1958-ban tűzték műsorra az Államokban, itthon néhány évvel később, 1963-ban volt látható. Rövid, csupán 7 perces epizódokkal jelentkezett, melyekben az eb mindig valamilyen új foglalkozást próbál ki. Láthattuk rendőrként, tűzoltóként és tudósként is. A Foxi Maxi sorozat volt a Hanna-Barbera szerzőpáros belépője a hollywoodi stúdióvilágba, a rajzfilmsorozat sikere szavatolta számukra későbbi munkáik megjelenését is. Hazánkban a magyar szinkron tette felejthetetlenné, Foxi Maxi Csákányi László hangján szólalt meg, és a kutya védjegyévé vált “Ó te drága, Klementína” című dal is örökre beleégett az emlékezetünkbe.

Lucky Luke kalandjai

Az eredetileg belga-francia képregényhőst nemcsak élőszereplős, hanem rajzfilm formában is megismerhette a nagyközönség. A Hanna-Barbera animátorpáros és a francia Gaumont stúdió koprodukciójában került először a képernyőre Morris képregénye. Lucky Luke a hamisítatlan amerikai cowboy, aki a vadnyugatot járva küzd az igazságszolgáltatás oldalán a banditák ellen. Állandó nemezisei a Dalton fivérek, akik hol bankot rabolnak, hol vonatokat térítenek el, azonban a magányos hős, aki “gyorsabban lő, mint a saját árnyéka” mindig időben közbelép és börtönbe juttatja a megátalkodott bandát.